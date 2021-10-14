شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا واحدة من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث أن مجال هذه الشركة هو بيع كل الأجهزة الكهربائية والالكترونيات وأجهزة المطبخ الحديث والمنزل وأيضاً أجهزة العناية الشخصية والهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، كما أنها من أكثر الأماكن الموثوق بها من قبل العملاء لشراء أجهزة كهربائية بأطول فترة ضمان ممكنة.

عروض اكسترا في السعودية

تقوم شركة اكسترا بعمل عروض أسبوعية مختلفة على كل الأقسام المتاحة لديها في الفروع والتي تقوم ببيعها حيث تتخصص هذه الشركة في بيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة، لذلك يرغب الكثير من العملاء بالاستفادة من هذه العروض المقدمة من هذه الشركة على هذه الأجهزة متلك شركة اكسترا مجموعة من الفروع في كل أنحاء المملكة، كل هذه الفروع متاح بها العروض التي يتم تقديمها على كل الأجهزة.

كما تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات لعملائها في كل أنحاء المملكة، هذه الخدمات التي تتمثل في الصيانة الدورية لكل الأجهزة الكهربائية والالكترونيات.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا بلغ سعر هونر باند سوار رياضي ٢٤,١ مللي لون أزرق ١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢٩ ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر سوار اللياقة الرياضي هواوي توك باند بي ٦ لون بني ٦٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر السوار الرياضي فور لون برتقالي ١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢٩ ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا