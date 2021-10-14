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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية علي الجوالات لمده أسبوع خصم 25% في المقال التالي
عروض جرير السعودية اليوم ، تمتلك شركة جرير مجموعة من المكتبات في كل فروع المملكة، حيث تتميز شركة جرير في مجال مستلزمات الدراسة وكل الإلكترونيات الحديثة التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي، كما تقوم شركة جرير بيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المختلفة وتضم فروع جرير مجموعة من الكتب العربية والأجنبية أقوي عروض جرير السعودية اليوم.
عروض جرير السعودية اليوم
تهتم شركة جرير بتقديم الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء، حيث تقوم شركة جرير بعمل عروض جرير الأسبوعية وعروض مختلفة على الكثير من المنتجات والإلكترونيات الموجودة في فروع الشركة، وتقوم الشركة بعمل خدمات صيانة على جميع الأجهزة والإلكترونيات التي يتم الحصول عليها من فروع شركة جرير بالإضافة إلى منح العملاء فترة ضمان على كل الأجهزة التي يتم شرائها من فروع شركة جرير، لذلك تعتبر شركة جرير من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم للدراسة، لذلك يوجد الكثير من العملاء الذين ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها.
خصومات مكتبة جرير الأسبوعية علي الجوالات
- عروض جرير السعودية هاتف محمول فيفو أكس 60 برو مساحة 256 جيجا بايت أزرق شيمر 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو وأي 20 مساحة 256 جيجا بايت 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو واي 51 مساحة 128 جيجا بايت 929 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو واي 20 مساحة 64 جيجا بايت 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 669 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو واي 72 مساحة 128 جيجا بايت 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو وأي 20 مساحة 64 جيجا بايت 669 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو جي 21 مساحة 128 جيجا بايت 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو واي 53 مساحة 128 جيجا بايت لون أزرق 1149 ريال سعودي بدلاً من وبسعر 1699 ريال سعودي.
- هاتف محمول فيفو 128 جيجا بايت 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.
- تابلت أبل آيباد برو كمبيوتر لوحي يدعم الكثير من الخدمات 6599 ريال سعودي بدلاً من سعر 7399 ريال سعودي.
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