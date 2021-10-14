شوف أخر عروض ساكو السنوية القوية بخصومات هائلة تحت شعار أسعارها لقطة ويا زينها فرحة لا تفوتها Saco

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تقدم ساكو لكل عملائها المميزين أقوى الخصومات على عروض المجلة السنوية المقدمة من ساكو قبل موعد انتهاؤها، لذلك ننصحك بسرعة التسوق والحصول على أقوى التخفيضات.

حصري كرسي الألعاب، يتميز الكرسي بأنه قابل للتعديل، كما أنه متوفر باللون الأزرق والأسود، بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على خصم 100 ريال سعودي.

خصم 50.75 ريال على مكتب الألعاب، بمقاس 120*60*78 سم، بسعر 299 ريال بدلاً من 349.75 ريال سعودي. كما يتوفر منه اللون الأسود والأزرق، والأسود والأحمر.

جديد خصم 200 ريال على كرسي الألعاب، قابل للطي، بسعر 699 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي. كما أنه متوفر فقط في عالم ساكو.

تخفيضات ساكو القوية على أجهزة العناية الشخصية

خصم 100.75 ريال على ماكينة تشذيب الشعر ماركة فيليبس متعدد الاستخدامات 11 في 1، بسعر 199 ريال بدلاً من 299.75 ريال سعودي.

احصل على خصم جهاز نزع الشعر ماركة براون مزود بثلاث ملحقات رطب وجاف، 2 في 1، بسعر 299 ريال بدلاً من 399.75 ريال سعودي.

أقوى عروض ساكو على المفروشات الخارجية بتخفيضات هائلة لا تفوتها

احصل على خصم مميز 300 ريال على أرجوحة للحديقة، ثلاث مقاعد مع وسادة،بسعر 1.299 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بدفع قسط شهري قدره 217 ريال على مدار 6 أقساط.

خصم 300 ريال على أرجوحة للحديقة مع وسادة إطار فولاذ، تكفي شخص واحد، بسعر 899 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

تخفيضات Saco الهائلة والمميزة على أجهزة الإضاءة