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تنظيف التواليت وإزالة الأوساخ والترسبات الجيرية بمكعب واحد فقط، تنظيف التواليت أمر مهم للغاية ويجب أن يكون عالق في أذهان الأمهات والاهتمام بالتواليت كما يتم الاهتمام بباقي المنزل وبخاصة بعد ظهور فيروس كورونا كما يوجد الكثير من الطرق المنتشرة لتنظيف التواليت والكثير من المساحيق الجاهزة، لكن الطرق الطبيعية مع استخدام المواد الطبيعية تعطى المرحاض شكل مميز حيث تجعله يلمع ويزيل الصدأ أو الاصفرار والبقع والجراثيم والبكتيريا منه، لذلك يجب الاهتمام بتنظيف التواليت جيدًا لكل فترة ولقد قدمنا لكم في مقالنا هذا الكثير من الطرق لتنظيف التواليت من الاتساخات. تنظيف التواليت وإزالة الأوساخ والترسبات الجيرية بمكعب واحد فقط طريقة تنظيف التواليت بزيت الأطفال مكونات تنظيف التواليت بزيت الأطفال

زيت أطفال

ماء مغلي

مزيل طلاء الأظافر طريقة تنظيف التواليت بزيت الأطفال قومى بإضافة قطرات من زيت الأطفال إلى الماء المغلي وطلاء الأظافر، حيث يساعد زيت الأطفال على تطهير التواليت وجعله يلمع ويخلصك من البكتيريا التى تتعلق به.

اغسل المرحاض جيدًا بالماء المغلي و مزيل الأظافر إذا كان يوجد صدأ في التواليت الخاص بك. طريقة تنظيف التواليت بالليمون والبوراكس مكونات تنظيف التواليت بالليمون والبوراكس عصير الليمون

كوب البوراكس الخاص لتنظيف الحمامات

كوب من الخل طريقة تحضير تنظيف التواليت بالليمون والبوراكس عصير الليمون له خصائص فعالة ويساعد على تنظيف المرحاض بقوة ويزيل البقع والاصفرار.

في وعاء صغير قومي بخلط كوبًا من البوراكس مع عصير ليمون.

اخلطي المكونين معًا للحصول على مزيج سميك قليلاً.

صب القليل من الماء في المرحاض، ثم استخدم إسفنجة المرحاض لتوزيع الخليط على داخل المرحاض وخارجه.

اتركه لمدة تصل إلى نصف ساعة، ثم نظف المرحاض جيدًا بفرشاة.

صب الماء في المرحاض وقومي بتوزيع البوراكس على جوانب المرحاض، ثم انثر الخل على مسحوق البورق واتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم استخدم فرشاة تنظيف المرحاض.

يمكنك تكرار هذه الطريقة كل شهر أو مع ظهور البقع والصدأ، لكن استمرار على تنظيف التواليت يوميًا لتجنب نمو أي جراثيم أو بكتيريا أو فيروسات الوسوم عمر شويل - جدة بدون كيماويات ولا مجهود تنظيف التواليت وإزالة الأوساخ والترسبات الجيرية بمكعب واحد فقط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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