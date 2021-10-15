شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع المنتجات الحق التخفيضات

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عروض بنده السعودية، يعمل سوق بنده على تسويق منتجات الغذاء في كافة جهات المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده بنده يعطي الأصناف والمنتجات التي تشمل الجودة الكبيرة والسعر الذي يكون متناسب مع الأفراد السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة حصلت على الكثير من الجوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن إحدى هذه الجوائز هي الجائزة السعودية التي تكون مختصة في المسؤولية الاجتماعية عام 2013، وأيضًا الجائزة التي تخص أجمل علامة تجارية في آسيا كلها عام 2011.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70 % أقوى تنزيلات السعودية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده التي تختص في مجال التجزئة بأنها من إحدى الشركات المملوكة عن طريق مجموعات صافولا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية عام 1999، حيث تتضمن صافولا حوالي 26 بالمائة من شركة المراعي، وتحتوي على 70 بالمائة لشركة هرفي، بالإضافة إلى أنها تمتلك 5 بالمائة تقريبًا من شركة التعمير المتواجدة في الأردن، كما وصل الإيرادات التي تختص في مجموعات صافولا تقريبًا 23.8 مليار ريال سعودي عام 2017.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على 1 + 1 مرطب الشفاة من فازلين مقدار 7 جرام يكون بسعر 16.50 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- 2 قطعة من صلصة الطماطم أو قطفة مقدار 8 * 135 جرام يكون سعرها 10.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- 400 مل من شامبو نوعه إلفيف يكون بسعر 11.95 بدلًا من 22.25 ريال سعودي.
- سعر الطبق من البيض الفقيه الأبيض عدد 30 حبة يكون 12.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- 400 مل من شامبو نوعه هيد آند شولدرز سوبريم يكون سعره 15.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من الملوخية عدد 1 + 1 نوعها أمريكانا تكون بسعر 5.95 بدلًا من 11.90 ريال سعودي.
- رقائق الحبوب الكلية من فيتنس نستله أو نسكويك حجم 625 جرام يكون بسعر 17.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من صابون لوكس مقدار 120 جرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 24 ريال سعودي.
- 250 مل من سائل التنظيف الخاص باليدين من لوكس يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- 500 مل من سائل الاستحمام من لوكس يكون بسعر 27.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من شفرات الحلاقة من جيليت يكون بسعر 18.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي.
- معجون الأسنان الخاص بالتبييض من أورال بي العيق مقدار 75 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
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