شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع المنتجات الحق التخفيضات

عروض بنده السعودية، يعمل سوق بنده على تسويق منتجات الغذاء في كافة جهات المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده بنده يعطي الأصناف والمنتجات التي تشمل الجودة الكبيرة والسعر الذي يكون متناسب مع الأفراد السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة حصلت على الكثير من الجوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن إحدى هذه الجوائز هي الجائزة السعودية التي تكون مختصة في المسؤولية الاجتماعية عام 2013، وأيضًا الجائزة التي تخص أجمل علامة تجارية في آسيا كلها عام 2011.

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خصومات بنده التي تختص في مجال التجزئة بأنها من إحدى الشركات المملوكة عن طريق مجموعات صافولا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية عام 1999، حيث تتضمن صافولا حوالي 26 بالمائة من شركة المراعي، وتحتوي على 70 بالمائة لشركة هرفي، بالإضافة إلى أنها تمتلك 5 بالمائة تقريبًا من شركة التعمير المتواجدة في الأردن، كما وصل الإيرادات التي تختص في مجموعات صافولا تقريبًا 23.8 مليار ريال سعودي عام 2017.

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