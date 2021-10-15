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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمده ١٠ أيام خصم يصل ل 50 ٪ أقوي خصومات السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا المتواجدة في المملكة العربية السعودية مستمرة في القيام بعمل الخصومات وأيضًا العروض الكبيرة والمذهلة جدًا، حيث أن الشركة حريصة للغاية في أن تقدم هذه العروض والخصومات، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تختص في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية حيث أنه يكون متواجد حوالي اثنان وأربعون فرعًا في المملكة، واثنين آخرين في سلطنة عمان والبحرين.
عروض اكسترا اليوم تصل إلي 70% على جميع المنتجات أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا أو التي تسمى بإسم (الشركة المتحدة) التي تختص في الإلكترونيات تعد من إحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تعمل في المجال الخاص ببيع الأجهزة الإلكترونية وأيضًا المنزلية، بحيث أن الشركة تم تأسيسها في عام 2003، كما أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي أدرجت في السوق المالي في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر ديسمبر عام 2018، وهي تختص في بيع كل من، هواتف المحمول، والكاميرات، والأدوات التي تخص العناية الشخصية والعديد من المنتجات الأخرى.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على شاشة تليفزيون من النوع كلاس برو حجم 65 بوصة فائق الدقة يكون بسعر 4599 ريال سعودي.
- شاشة تليفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة عالية الدقة بسعر 8999 ريال سعودي.
- شاشة تليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة عالية الدقة يكون بسعر 2999 بدلًا من 5299 ريال سعودي.
- مكيف من النوع جري المكيف الجداري 18500 وحدة مع التنظيف الذاتي، بارد فقط يكون بسعر 3499 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع ال جي 21500 وحدة بارد يكون بسعر 5549 ريال سعودي.
- غسالة من النوع توشيبا بالتعبئة العلوية 10 كيلو جرام مع 8 برامج باللون الفضي يكون بسعر 2799 ريال سعودي.
- غسالة من النوع كلاس برو حجم 18.2 قدم المانع للتجمد باللون الأبيض يكون بسعر 3299 ريال سعودي.
- سعر مكنسة من النوع هوفر الخاصة بغسيل السجاد 1200 واط مع تقنية سبين سكراب الخاصة بالتنظيف العميق يكون 1699 ريال سعودي.
- 1.2 لتر من ماكينة تحضير القهوة من النوع فيليبس يكون سعرها 899 ريال سعودي باللون الأسود.
- سعر القلاية بدون زيت مع نظام الهواء الساخن مقدار 1.2 كيلو، 6.2 لتر باللون الأسود تكون 999 ريال سعودي.
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