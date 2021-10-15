شوف عروض اكسترا اليوم ولمده ١٠ أيام خصم يصل ل 50 ٪ أقوي خصومات السعودية

عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا المتواجدة في المملكة العربية السعودية مستمرة في القيام بعمل الخصومات وأيضًا العروض الكبيرة والمذهلة جدًا، حيث أن الشركة حريصة للغاية في أن تقدم هذه العروض والخصومات، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تختص في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية حيث أنه يكون متواجد حوالي اثنان وأربعون فرعًا في المملكة، واثنين آخرين في سلطنة عمان والبحرين.

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عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا أو التي تسمى بإسم (الشركة المتحدة) التي تختص في الإلكترونيات تعد من إحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تعمل في المجال الخاص ببيع الأجهزة الإلكترونية وأيضًا المنزلية، بحيث أن الشركة تم تأسيسها في عام 2003، كما أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي أدرجت في السوق المالي في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر ديسمبر عام 2018، وهي تختص في بيع كل من، هواتف المحمول، والكاميرات، والأدوات التي تخص العناية الشخصية والعديد من المنتجات الأخرى.

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