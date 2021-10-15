نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مذهلة وجديدة في اكسترا السعودية على الجوالات وخصومات حتى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر الإلكترونية التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل أنواع الهواتف من كافة الأنواع بداية من هواوي وأوبو وأيفون وكافة الأنواع ولا تقف العروض على ذلك بل توفر اكسترا أيضاً عروض على كافة اكسسوارات الخاصة الهواتف وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك العروض.

عروض اكسترا على الهواتف المحمول

تشمل اكسترا على مختلف المنتجات التي من أهمها كلًا من التالي”ابل ماك بوك برو كمبيوتر Apple MacBook Pro، اتش بي كمبيوتر محمول لاب توب Hp Intel Laptop، ديل كمبيوتر محمول لابتوب Dell ins Touch SCR، كمبيوتر اتش بي إنفي HP Envy Touch، لينوفو يوجا كمبيوتر محمول تاتش تلامس Lenovo Yoga Touch، ديل انسبيرون كمبيوتر محمول Dell Inspiron، ابل ايباد اير Apple Ipad Air.

المزيد من عروض اكسترا السعودية

أبل ماك ميني Apple Mac Mni، توشيبا ستالايت تاتش تلامس Toshiba Satellite Touch Notebook، ابل ايباد Apple Ipad، لينوفو فليكس كمبيوتر محمول لابتوت متعدد التلامس Lenovo Flex Multi-touch، توشيبا سات لابتوب كمبيوتر محمول Toshiba Sate، اسوس لابتوب كمبيوتر محمول ال اي دي فائق الوضوح Asus Laptop LED Full HD، ايسر لابتوب كمبيوتر محمول Acer Laptop , سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab .

تخفيضات اكسترا على مختلف أجهزة الهواتف المحمول

إليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا:

هواوي نوفا 7 آي 128 جيجا متوفر باللون الأخضر.

آبل أيفون 12 برو، 5 حي، 256 جيجا باللون الأزرق.

يشمل العرض على آبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على آبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

يشمل العرض على هاتف من نوع آبل آيفون 12 برو 5 جي متوفر بمساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض أيضاً على هاتف من نوع آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

فإذا كنتم ترغبون في الحصول على هاتف جديد يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون.