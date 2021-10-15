نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا السعودية 65% على الجوالات المحمولة في المقال التالي
أجدد عروض اكسترا في السعودية، تعتبر اكسترا من الشركات المساهمة في السوق السعودي حيث دخلت إلى الأسواق المالية في عام 2018، تخصصت شركة اكسترا في بيع الكثير من المستلزمات التي يحتاج إليها كل منزل على سبيل المثال كافة أنواع الإلكترونيات من أفضل الماركات مع هواتف المحمول بالإضافة للمزيد من الأمور الأخرى، تحتوي اكسترا على أكثر من 47 معرض في المملكة العربية السعودية 52 في الدول العربية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي وفرت اكسترا عليها العرض.
عروض اكسترا في السعودية على الجوالات:
- توفر اكسترا العرض على غسالة من النوع مابي التي تتسم بالتعبئة العلوية بحجم تسعة كيلو جرام مع 11 برنامج ومتوفرة باللون الأبيض.
- توفر اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت مع 5 جي رام.
- يتوفر لدى اكسترا ماكينة حلاقة من براون الإصدار السابع.
- لدى اكسترا آلة باناسونيك التي تعمل على تشذيب العشر.
- يحتوي العرض على مقلاة أفانس ديجتال من نوع فيلبس.
- يشمل العرض على عجانة من النوع كينوود وط متوفر باللون الفضي.
- تلفزيون إل جي حجم 55 بوصة فائق الدقة والوضوح.
- تلفزيون من النوع كلاس برو بحجم 65 بوص فائق الدقة.
عروض اكسترا على هواتف المحمول في السعودية اليوم:
توفر اكسترا إلى كافة عملائها أفضل أنواع هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر عليها العرَض:
- آبل أيفون متوفر باللون الأزرق 12 برو وو5 جي ومتوفر بمساحة 256 جيجا بايت.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي متوفر بمساحة 128 جيجا بايت.
- آبل أيفون 12، 5 جي، متوفر بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.
- هاتف آبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.
- هاتف أبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر بالإصدار الجديد.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.
- سامسونج جالكسي زد فولد 2 مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.
- هاتف لينوفو كيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- هاتف سامسونج جالكسي 10 سي مساحتها 256 جيجا بايت.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تنزيلات اكسترا السعودية 65% على الجوالات المحمولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.