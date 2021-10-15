شوف تنزيلات اكسترا السعودية 65% على الجوالات المحمولة

أجدد عروض اكسترا في السعودية، تعتبر اكسترا من الشركات المساهمة في السوق السعودي حيث دخلت إلى الأسواق المالية في عام 2018، تخصصت شركة اكسترا في بيع الكثير من المستلزمات التي يحتاج إليها كل منزل على سبيل المثال كافة أنواع الإلكترونيات من أفضل الماركات مع هواتف المحمول بالإضافة للمزيد من الأمور الأخرى، تحتوي اكسترا على أكثر من 47 معرض في المملكة العربية السعودية 52 في الدول العربية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي وفرت اكسترا عليها العرض.

عروض اكسترا في السعودية على الجوالات:

توفر اكسترا العرض على غسالة من النوع مابي التي تتسم بالتعبئة العلوية بحجم تسعة كيلو جرام مع 11 برنامج ومتوفرة باللون الأبيض.

توفر اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت مع 5 جي رام.

يتوفر لدى اكسترا ماكينة حلاقة من براون الإصدار السابع.

لدى اكسترا آلة باناسونيك التي تعمل على تشذيب العشر.

يحتوي العرض على مقلاة أفانس ديجتال من نوع فيلبس.

يشمل العرض على عجانة من النوع كينوود وط متوفر باللون الفضي.

تلفزيون إل جي حجم 55 بوصة فائق الدقة والوضوح.

تلفزيون من النوع كلاس برو بحجم 65 بوص فائق الدقة.

عروض اكسترا على هواتف المحمول في السعودية اليوم:

توفر اكسترا إلى كافة عملائها أفضل أنواع هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر عليها العرَض: