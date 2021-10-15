نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض أسواق التميمي في أكتوبر بالسعودية .. خصومات مميزة جدا في المقال التالي

نقدم لكم عروض وتخفيضات أسواق التميمي ماركت في أكتوبر بالمملكة الغربية السعودية ، فتكون هذه الخصومات الرائعة علي الأصناف المتنوعة من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة أيضا ، حيث انه يتميز بجوده منتجاته واللحوم المقدمة من خلاله ، وهناك أيضا تخفيضات مميزة علي مختلف السلع الغذائية والمنتجات المفضلة خاصة لدي الأطفال احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد . أقوي عروض اللحوم والدواجن من أسواق التميمي في أكتوبر كيلو من لحم ستيك البقري الأمريكي بسعر ١٩٤.٦٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣٩.٩٥ ريال سعودي ، كيلو من لحم العجل الطازج بالعظم بسعر ٣٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٩.٩٥ ريال سعودي .

بينما يكون سعر كيلو من لحم العجل بدون عظم فقط ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٩٥ ريال سعودي ، ويكون سعر الكيلو من لحم العجل المفروم الطازج فقط ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٦ ريال سعودي .

كيلو من قطع لحم الخروف فقط بسعر ٦٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٧.٥٥ ريال سعودي ، كيلو من ريش اللحم أصناف متنوعة فقط من أسواق التميمي بسعر ٧٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٠٢.٩ ريال سعودي .

كيلو من برجر اللحم فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩ ريال سعودي .

سعر نصف الدجاجة المتبلة فقط ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي ، بينما يكون كيلو من برجر الدجاج فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي .

دجاج كامل مقطع ٨ قطع من دجاج اليوم الطازج فقط بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٩٥ ريال سعودي .

٤٠٠ جرام من الدجاج المفروم فقط بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٤.٩٥ ريال سعودي . تخفيضات الأسماك الطازجة من أسواق التميمي كيلو من فيلية السلمون المجمد فقط من أسواق التميمي بسعر ٧٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩٨.٥ ريال سعودي ، بينما يكون سعر الكيلو من ستيك السلمون النرويجي الطازج ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٩.٩ ريال سعودي .

ويكون سعر الكيلو من الروبيان الطازج ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٩.٥ ريال سعودي ، كيلو من ثمار البحر المشكل المجمد ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٥ ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض أسواق التميمي في أكتوبر بالسعودية .. خصومات مميزة جدا - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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