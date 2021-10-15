طريقة عمل عجينة السيراميك الباردة بكل سهولة وبثلاثة مكونات فقط

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عمر شويل - جدة عجينة السيراميك هي عجينة تستخدم لصنع مجموعة من الزخارف الأعمال الفنية الرائعة، وتعد وصفة عجينة السيراميك الباردة من الوصفات الجميلة التي يمكن عمل مجموعة من الأعمال الفنية بها، وهي وصفة تحتوي على مجموعة من المكونات غير الضارة، لذلك يمكن للأطفال أن يستخدموها لعمل إبداعاتهم بأمان تام.
طريقة عمل عجينة السيراميك الباردة
وتتميز عجينة السيراميك البارد بمرونتها وسهولة العمل بها، وإليك طريقة عملها بكل سهولة:
المكونات
- 1 كوب نشاء.
- 1 ملعقة فازلين.
- 1 كوب غراء أبيض.
- ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري).
خطوات تحضير عجينة السيراميك
نحضر وعاء قديم لنستخدمه في العجن.
نقوم بوضع كوب الدقيق في الوعاء، ونصب فوقة 3/4 كوب من الغراء ونترك الربع كوب جانبًا حسب قوام العجين.
ونضع الفازلين وماء الورد ونبدأ في تقليب المكونات، ويفضل بملعقة خشبية، ونستمر في التقليب جيدَا حتى يختفي النشاء تمامًا.
يمكن أن تحتاج العجينة لإضافة قليل من الغراء أو قليل من الغراء حتى تتماسك جيدًا.
بعد أن يتم تضمين كل المكونات معًا، نبدأ في تقليب العجينة باليد حتى يصبح قوامها مناسب.
نضيف قطرات من الألوان التي نريدها للعجينة، ونبدأ في تقليبها حتى يمتزج اللون جيدًا.
ويمكن إضافة اللون من البداية مع النشاء.
طريقة تجفيف عجينة السيراميك
- نضع العجينة في كيس بلاستيكي ونحفظها في الثلاجة لعدة ساعات قبل أن نستخدمها.
- يمكن بعد ذلك تشكيل العجينة بأي شكل نحتاجه، ونستخدمها في تزيين سواء مج أو لعمل دلايات أو أي شكل نريده، ثم نترك العجينة في الهواء الطلق حتى تجف.
- يفضل بعض الأشخاص إدخال العجينة للميكروويف حتى تجف لكن الأفضل أن نتركها في الهواء حتى تجف تمامًا، لأن تعريضها للحرارة يعرضها لمشكلة الانتفاخ أو ظهور فقاعات، وهذا قد يجعل شكل العجينة يختفي.
- أيضًا عند تجفيف عجينة السيراميك يفضل تركها على سطح مسامي مثل قطعة إسفنج لأن ذلك سيساعد في جعلها تجف أسرع.
- أيضًا لا يفضل تركها تجف على ورق أو أي سطح قابل للتجعد، لأنه سيجعلها تأخذ شكل التجعد بعد جفافها.
- وعند تجفيف عجينة السيراميك يجب مراعاة تقليب الشكل عدة مرات حتى تجف جميع أجزاء الشكل في نفس الوقت دون ن تتشقق أو تتكسر.
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