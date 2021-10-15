نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية علي اللابتوب خصم 25% وأكثر لمده أسبوع في المقال التالي
عروض جرير السعودية ، تمتلك شركة جرير عدد من المكتبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الشركة الأشهر على الإطلاق والتي يثق بها عدد كبير من العملاء في شراء كل احتياجاتهم الأساسية، ولا تتخصص هذه الشركة في مجال بيع مستلزمات الدراسة والكتب فقط، ولكن تهتم الشركة ببيع كل الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً، وتقوم الشركة بعمل عروض كل أسبوع، هذه العروض التي ينتظرها الكثير من الأشخاص ويستمرون في البحث عنها لمعرفة موعدها وكيف سيتم الاستفادة منها أيضاً.
عروض جرير السعودية
تهتم شركة جرير بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة للعملاء بشكل مستمر، هذه الخدمات التي تشمل الصيانة المستمرة لجميع الأجهزة والإلكترونيات التي يتم الحصول عليها من فروع شركة جرير.
كما تقوم هذه الشركة بمنح العملاء فترة ضمان طويلة، ذلك الأمر الذي يزيد من ثقة العملاء في هذه الشركة ومنتجاتها، كما يوجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من هذه العروض عبر الإنترنت، لذلك قامت شركة جرير بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها والذي يضم جميع منتجات الشركة والعروض أيضاً.
عروض جرير الأسبوعية
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس لابتوب 4 في 1 متعدد الوظائف 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس لابتوب 4 في 1 سهل التنقل 7599 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس بوك 3 لابتوب 2 في 1 متعدد الاستخدام 9199 ريال سعودي بدلاً من سعر 9999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت إكس لابتوب 3 في 1 13899 ريال سعودي بدلاً من سعر 15999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو 7 لابتوب 2 في 1 متعدد الوظائف 10499 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس لابتوب 4 كمبيوتر محمول سهل الاستخدام والتنقل 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو 6 لابتوب متعدد الوظائف 10499 ريال سعودي بدلاً من سعر 14999 ريال سعودي.
- لابتوب مايكروسوفت سيرفيس برو 6 لابتوب متعدد الاستخدام 4149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
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