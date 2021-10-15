شوف عروض لولو ماركت LULU بالمملكة من اليوم وحتى نفاذ الكميات وخصومات تصل إلى 60%

يعد هايبر لولو ماركت Lulu market في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي من أهم الماركتات الكبرى الموجودة في المنطقة، حيث يقدم الماركت أهم وأكبر تشكيلة من السلع والمنتجات الغذائية وغيرها منها محلية والعالمية، وكذلك يمكنكم الإستفادة من أحد عروض لولو ماركت Hyper Lulu الأسبوعية أو الشهرية التي تتناسب مع احتيجاتكم، وسوف نقدم لكم اليوم آخر عروض لولو ماركت في المملكة، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكميات

يقدم لولو ماركت السعودية أقوى الخصومات على أسعار جميع المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر لحم النعيمي الشاه بالعظم المقطع بالكيلو، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر سعر الجاموس الهندي للكيلو، وعلى سعر الكيلو من اللحم البقري الباكستاني بالعظم، كما تجدون هناك خصم آخر على سعر صدور فيليه الدجاج الطازجة من ماركة الفروج الذهبي.

خصومات وعروض ليس لها مثيل من موقع لولو في السعودية

نستكمل مع حضراتكم أفضل العروض الأسبوعية داخل فروع لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر قطع الدجاج المشكلة من ماركة الفروج الذهبي، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار الكيلو من لحم العجل المخلي بدون عظم، وعلى سعر سمك المولان الكبير للكيلو، وكذلك على سعر سمك البلطي المخلي للكيلو، وغيرها العديد من الخصومات على كافة أنواع الخضروات والفواكه الطازجة من لولو.

تخفيضات لولو ماركت الأسبوعية من اليوم وحتى نفاذ الكميات

يتوفر أيضاً بجميع فروع لولو ماركت بمدن المملكة تخفيضات حتى نفاذ الكمية على أسعار الفواكه الطازجة والخضروات، ومن بينها: خصم خاص على سعر عبوات التوت الأزرق الإفريقي الصدفي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تفاح رويال جالا الأسباني، وعلى سعر العنب الأبيض اليوناني بدون بذر، وعلى سعر الأناناس الإندونيسي المميز، كما لديهم تخفيض آخر على سعر الباذنجان الأسود السعودي كبير الحجم، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على الفاصوليا الخضراء الفرنسية والسعودية، وغيرها خصم على سعر الخس الاسبيرج المصري، وغيرها العديد من الخصومات والتنزيلات المميزة بالسعودية.