نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لمدة يومين الجمعة والسبت والخمس ريالات من أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

أسواق عبد الله العثيم السعودي يوفر عروض خاصة جبارة لمدة يومين الجمعة والسبت وخصومات لا مثيل لها على الأجهزة الكهربائية مثل هومر، نيكاي، كليك أون، ومنتجات البقالة المتنوعة والمواد الغذائية ومتوفر أيضا المجلة الأسبوعية وخصومات 30 ريالات على الأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية للرجال متوفرة بجميع الفروع من الجمعة 15 أكتوبر 2021 حتي 16 أكتوبر 2021 الموافق 9 ربيع الأول 1443 هـ حتي 10 ربيع الأول أو حتي نفاذ الكمية. عروض لمدة يومين الجمعة والسبت من أسواق العثيم متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم طازجة للكيلو ب 39.95 ريال سعودي بدلا من 57.95 ريال سعودي.

يوجد بالمجلة عرض جوافه طازجة من الممكن أن تقدميها لأسرتك عصير فريش أو تقدم مقطعة قطع متوفرة كرتونه ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

لعشاق البرتقال يوجد بالمجلة كيلو برتقال عصير ومن الممكن أن تحضري كيكة البرتقال الشهية بطعم مميز ب 3.95 ريال سعودي بدلا من 5.25 ريال سعودي.

أسعدي أطفالك وأشتري ويفر بالكوني كريمة وكاكاو 30×45 جرام للحبة ب 42.75 ريال سعودي بدلا من 78.70 ريال سعودي.

متوفر أيضا عرض 1+1 مجاناً لبنة بينر طازجة 2 علبة ب 78.75 ريال سعودي بدلا من 157.50 ريال سعودي.

يوجد عرض أخر لبنة بينر طازجة 2 كيلو ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي.

هيل زينا أخضر برطمان 250 جرام 2 علبة ب 49.95 ريال سعودي بدلا من 99.90 ريال سعودي. أسعار مجنونة وتوفير أكثر من أسواق العثيم صانع طعام هومر ب 6 قطع لعمل العصائر ب 169 ريال سعودي بدلا من 327.48 ريال سعودي.

ميكروويف نيكاي 20 لتر ب 149 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

حضري ألذ بطاطس مقلية مقرمشة أو فراخ مقلية في قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر للحبة ب 119 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 2×1 للحبة ب 59 ريال سعودي بدلا من 79.35 ريال سعودي. عروض ال 30 ريالات ماكينة حلاقة رجالي جي في سي ب 30 ريال سعودي.

غلاية ماء هاكتك كهربائية 1.8 لتر للحبة الواحدة ب 30 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة رجالي دوتس 678 ب 30 ريال سعودي.

قلاية السيف صحية 9 لتر للحبة ب 369 ريال سعودي.

منشفة وجه بوتانا 6 حبة للربطة ب 10.95 ريال سعودي.

طباخه أرز بانيكس 1.8 لتر ب 82 ريال سعودي.

غلاية ماء كينوود للحبة ب 115 ريال سعودي.

غلاية ماء سوبربي 2.3 لتر للحبة ب 55 ريال سعودي.

مكواة سوبر بي سيراميك 2400 وات للحبة ب 69 ريال سعودي.

ضغط العربي اي تي سي 10 لتر للحبة ب 269 ريال سعودي.

طقم قدور كاسا بونيتا 10 حبة للطقم ب 185 ريال سعودي.

صينية فرن كاسا بونيتا 3 حبة للطقم ب 36 ريال سعودي.

ميكرويف السيف 20 لتر للحبة ب 235 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لمدة يومين الجمعة والسبت والخمس ريالات من أسواق عبد الله العثيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لمدة يومين الجمعة والسبت والخمس ريالات من أسواق عبد الله العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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