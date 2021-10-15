شوف عروض جرير الشهرية خصومات كثيرة علي مجموعة متنوعة من المنتجات تسوق الآن

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عروض جرير الشهرية، عروض جرير في السعودية، شركة جرير من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية حيث تهتم شركة جرير بتوسيع مجال عملها ليشمل الكثير من الأقسام المختلفة، وبذلك أصبح مجال بيع شركة جرير لا يقتصر على مستلزمات الدراسة فقط ولكن يوجد أقسام خاصة بالإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المختلفة.
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عروض جرير الشهرية
تقوم شركة جرير بعمل عروض مميزة للعملاء على جميع الأقسام المتاحة في الشركة كل فترة، حيث يوجد فئة كبيرة من العملاء الذين ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم الأساسية من المنتجات والإلكترونيات المختلفة التي تقوم الشركة ببيعها.
عروض جرير الأسبوعية
- خصومات جرير اليوم شاشة هايسنس 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية شاشة أل جي 65 بوصة دقة فور كي الترا اتش 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 6099 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية شاشة هاير 70 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم شاشة هاير 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 4799 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية شاشة هايسنس 65 بوصة دقة فور كي 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- خصومات جرير الشهرية شاشة سكاي ورث 3099 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم شاشة هاير 50 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية شاشة هاير 58 بوصة 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 4799 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية شاشة سوني 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية شاشة سكاي وورث 65 بوصة 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.
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