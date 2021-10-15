شوف عروض بنده السعودية وخصومات تصل إلى 65% بجميع الفروع حتى انتهاء العرض

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عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم جميع سكان المملكة العربية السعودية آخر وأقوى خصومات هايبر بنده في المملكة على أسعار جميع أنواع السلع والمنتجات من هايبر بنده Hyper Panda بمناسبة الإحتفال بعيد بنده السنوي على جميع السلع في هايبر بنده بفروع مدن المملكة، كما يمكنكم الاستمتاع بعربات تسوق مجانية من هايبر بنده Hyper Panda تصل قيمتها إلى 1000,000 ريال سعودي، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل عروض بنده وهايبر بنده اليوم ولفترة محدودة حتى نفاذ الكميات من داخل مجله بنده الأسبوعية، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده وموقع بندة Panda

توفر مجموعة ماركتات بنده بالمملكة العربية السعودية Hyper Panda الكثير من التخفيضات الأسبوعية المميزة على السلع والمنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات الذرة الحلوة الذهبية كاملة الحبة من بنده Panda، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر الفول المدمس بالخلطة المصرية من ماركة حدائق كاليفورنيا، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر عبوات لب المانجو من تونابوري مونتانا.

خصومات هايبر بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل Panda

يتوفر كذلك بباقي فروع هايبر بنده في السعودية خصومات خاصة على أسعار عبوات دجاج ساديا خالى الأحشاء بوزن الكيلو، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة القطع من المراعي، وغيرها خصم مميز على سعر حليب دانون بالشكولاتة من شركة المراعي، وغيره خصم مميز على سعر عبوات المياه من ماركة أروى، كما يتوفر أيضاً خصم ممتاز منهم على سعر عبوات ستريبس الدجاج مميز المذاق من ماركة السنبلة.

عروض بنده الأسبوعية وعروض بنده اون لاين Hyper Panda

يتوفر كذلك بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار جميع أنواع الشكولاتات والمثلجات من بنده، ومنها: خصم خاص على سعر الميني رولز من أمريكانا Americana، كما يتوفر بالماركت خصم على سعر السويسرول من نفس الماركة المميزة، وعلى سعر الدجاج المسحب من الرويال العادي والحراق، وكذلك يتوفر لديهم خصومات مميزة على أسعار أرجل الدجاج الفاخرة من رضوى، وغيرها على سعر عجينة الكنافة، وشرائح عجينة البقلاوة، وعلى سعر عجينة الجلاش الفاخرة من ماركة السنبلة.