شوف عروض بنده Panda الالكترونيات الجوالات والشاشات المسطحة والأواني المنزلية

عروض بنده Panda الالكترونيات ، عيش حياة الرفاهية والتوفير من خلال التسوق من أسواق بنده السعودية، عروض مذهلة وتوفير بلاحدود، أي منزل عصري يحتاج إلي الأجهزة الإلكترونية، لجعل الحياة اليومية أكثر أمتاعاً، نمتلك الشاشات المسطحة لمتابعة أخبار العالم، والمباريات الرياضة، وأحدث الأفلام وقنوات الكرتون، والقنوات الدينية، التلفاز أصبح هو نافذتنا حول العالم، قد نقضي أيام في المنزل دون أن نخرج، ولكن مع وجود التلفاز ومتابعة القنوات المنوعة لا نشعر بالملل، بجانب اللحظات العائلية السعيدة التي نقضيها معا عند مشاهدة فيلم عائلي أو مباراة لنشعر بالسعادة والدفيء معا.

عروض بنده Panda الالكترونيات الجوالات والأواني المنزلية والشاشات المسطحة

التلفاز أصبح من الأجهزة الالكترونية الهامة في كل منزل، بجانب الأجهزة الأخري لذا دائما مايحرص بنده هايبر ماركت علي تقديم عروض مستمرة علي الالكترونيات والأدوات المنزلية للمشاركة في سعادة كل منزل.

شاشة مسطحة أي سي تي 65 بوصة ب 1،999 ريال.

شاشة مسطحة إمبكس 60 بوصة ب 1،799 ريال.

عروض بنده Panda الالكترونيات الشاشات المسطحة

شاشة SKYWORTH من الأجهزة الممتازة ذات الإمكانيات العالية مقارنة بالسعر، دقتها 4K لذا فأنها تمنحك أداء متميز، وتدعم خاصية الاتصال بالأنترنت لمشاهدة كل ماترغب به من مقاطع فيديو بالحجم الكبير بقياس 55 بوصة، تدعم أيضا خاصية البلوتوث لتبادل الملفات، صوت الشاشة نقي واضح، معالج الشاشة A53 يساعد علي تحميل الألعاب والتطبيقات عبر الانترنت بسهولة وسرعة، الشاشة لا تمتلك عيوب واضحة التعليق الوحيد عن جودة الريموت تصميمة ضعيف ومصنع من البلاستيك.

سعر شاشة سكاي وورث جوجل 55 بوصة ب 3،099 ريال.

شاشة مسطحة إمبكس جلوريا 55 بوصة ب 1،499 ريال.

عروض panda بنده الجوالات

تتنافس شركات التقنية يومياً، في تقديم كل ماهو حديث ومتطور، في سبيل جذب شريحة كبيرة من العملاء، يكون ذلك عبر تقديم منتج جدير بالأحترام، يحقق رضاء العميل، ذو إمكانيات عالية، وسعر تنافسي، من لا يتابع التطور من الشركات، يختفي من السوق علي سبيل المثال، هواتف نوكيا التي كانت في الصدارة مع بداية ظهور الهواتف النقالة، ولكنها أختفت من الأسواق ولم يعد هناك إقبال علي شرائها لأنها لم تواكب العصر، وأصبحت هواتفها ذو إمكانيات ضعيفة مقارنة بالهواتف الأخري.