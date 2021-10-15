شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات خيالية بمناسبة العام الدراسي الجديد تصل ل 60%

تأسست الأسواق التي تتواجد في هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عام 1978، حيث أنه تم افتتاح الفرع الأول الخاص بالشركة في مدينة الرياض التي تعد عاصمة المملكة العربية السعودية، كما أنه في سنة 1998 تم اندماج شركة العزيزية معها حتى تتأسس شركة العزيزية بنده المتحدة التي نالت مقدار واسع في الأسواق التي تخص البيع عن طريق التجزئة في السعودية، حيث أن الشركة تغير الاسم التجاري لها إلى اسم بنده التي تخص التجزئة في سنة 2014.

عروض بنده السعودية

تأسست شركة بنده التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في سنة 1970، على أنها من ضمن السوق التجاري الذي يكون متخصص في بيع المستلزمات الغذائية، وبعد ذلك تم انتشارها بشكل واسع للغاية إلى أن صارت من إحدى الشركات الشهيرة في تلك المجال في ظل تواجد العديد من المجموعات المختصة بصافولا التي كانت تستحوذها منذ أواخر القرن العشرين إلى هذا اليوم، كما أن الشركة تتضمن في تلك الفترة مما يرتفع عن مائتي فرع متوزعين في 38 مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده 500 جرام من اللبنة التركية تكون بسعر 6.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الكيلو جرام من الهامور يكون بسعر 29.95 ريال سعودي.

3 قطع من التونة اللحم الخفيف بالزيت النباتي مقدار 170 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.75 ريال سعودي.

250 أو 450 أو 500 جرام من المكرونة نوعها قودي يكون سعرها 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.

1.5 لتر من الزيت النباتي الخليل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

تخفيضات بنده