نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الاوساخ والجير هيرجع جديد في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن نقوم بشكل مستمر ومنتظم بالاستعمال لوصفة من أهم الوصفات الفعالة والمؤثرة، لتنظيف السيراميك، وتلك الوصفة التي نحن بصدد الحديث عنها مكونها الرئيسي هو ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من الفقرات التالية حيث يعد السيراميك في حاجة مستمرة للاعتناء والنظافة الدائمة، والتنظيف حيث ان الكثير من البقع قد يصعب إزالتها لذا سنتعرف فيما يلي على أهم المكونات الرئيسية والتي تدخل في تركيب خلطة فعالة ومثالية لتنظيف السيراميك للحمام، وتستعمل تلك الخلطة لتنظيف مختلف الأرضيات للمنزل وتساعد في إزالة البهتان وزيادة لمعان السيراميك

تنظيف السيراميك للحمام بمكون متوفر في المنزل

تنظيف السيراميك للحمام بمكون متوفر في المنزل يعمل على التحسين من مظهره ويضيف الى جماله ولمعانه ويزيل اثر الاصفرار والبهتان ويجعله اكثر تعقيم وهذا المكون هو بيكربونات الصوديوم مع بعض المكونات الطبيعية المنزلية الأخرى.

كيف يستعمل بيكربونات الصوديوم في التنظيف للسيراميك؟

يستعمل هذا المكون المميز في تنظيف السيراميك علاوة على قدرته التطهيرية العالية والتي تجعل السيراميك خالي من أي بهتان ومعقم تعقيم كامل

الافضل ان يستعمل هذا المكون مع عدد من المكونات الاخرى وتلك المكونات نذكرها على هذا النحو الآت

بيكربونات الصوديوم.

كوب من مكون الخل.

القليل من ملح الطعام.

سائل التنظيف.

ماء ساخن.

فرشاة التنظيف.

طريقة الاستعمال لتلك التركيبة المتميزة:

يمكننا أن نقوم بالاعتماد على تحضير تلك التركيبة المتميزة من خلال استعمال المكونات ووضعها على المناطق المتسخة من السيراميك، حيث يتم وضع بيكربونات الصوديوم مع الخل في البداية ومن ثم يتم وضع كمية من الخل ملائمة حيث يعد من أهم المكونات التي تساعد على التحسين من لون السيراميك وإزالة مختلف البقع، والاصفرار ومن دون الحاجة إلى أن يتم دعك السيراميك ومن ثم يتم استعمال الماء الساخن وفرك السيراميك بالفرشاة للتأكد من النظافة الكاملة للأرضية، وبعدها يتم استخدام ممسحة الحمام وهذا حتى يتم التخلص بشكل كامل من أي بهتان والتخلص من بقايا الخليط بشكل كامل، والمداومة على استعمال تلك التركيبة يعمل على التحسين من مستوى نظافة الحمام.