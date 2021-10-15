نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر لولو الرائعة التى تصل الى 25 % على المنتجات في المقال التالي

خصومات هايبر لولو، سوف نستعرض في هذا المقال أهم الخصومات التي قدمها هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام، وشملت الخصومات العديد من المنتجات الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية، وجاءت الخصومات بنسبة كبيرة تصل إلى 25% وأكثر. خصومات هايبر لولو على المعلبات جاء سعر شوكولاتة نوتيلا وزن 250 جم بسعر 47.95 ريال سعودي.

كاتشب شركة هاينز الفاخر جاء بسعر 13.75 ريال سعودي.

أما سعر الأزر المصري الفاخر داخل العرض 8.90 ريال سعودي بدلا من 13.00 ريال سعودي.

كما جاء سعر صلصة الطماطم وزن 280 جرام 5.45 ريال سعودي بدلا من 6.50 ريال سعودي.

وأيضا سعر التونا داخل العرض 32.95 ريال سعودي بدلا من 40 ريال سعودي.

أيضا حلاوة رشيد الميزان بسعر 34.95 ريال سعودي.

مكرونة من إنتاج شركة ايطاليانو وزن 400 جم بسعر 7.25 ريال سعودي. خصومات هايبر لولو على المجمدات وزن كيلو جرام من برجر دجاج جاء بسعر 20.95 ريال سعودي.

أيضا وزن كيلو جرام من رويال صدور دجاج بسعر 13.95 ريال سعودي وذلك بدلا من 21.95 ريال سعودي.

كما جاء سعر الخضار المشكل إنتاج شركة أمريكانا بسعر 9.95 ريال سعودي.

دجاج بوب كورن وزن 750 جرام بالإضافة إلى دجاج قطع بليمون مع قطع الفلفل بسعر 19.90 ريال سعودي بدلا من 27.90 ريال سعودي.

أيضا بطاطس من إنتاج شركة أمريكانا بسعر 13.95 ريال سعودي.

لحم بقرى سوبر جراوند وزن 400 جم وذلك بسعر 2.50 ريال سعودي. أسعار المنتجات الغذائية المتنوعة داخل العروض مانجو هندي بسعر 4.75 ريال سعودي.

أيضا سعر كيلو تفاح فوجي الصين 4.65 ريال سعودي.

سعر كيلو برتقال فالنسيا مصر 2.45 ريال سعودي .

كما جاء سعر العنب الأسود داخل العرض 4.75 ريال سعودي.

وأيضا جاء سعر العنب الأبيض 3.75 ريال سعودي للعلبة الواحدة.

الجوافة المصري جاء سعرها داخل العرض 6.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو الواحد من البصل الهندي 2.45 ريال سعودي.

كما سعر الكيلو من الخيار الأصفر السعودي داخل العرض 5.95 ريال سعودي وذلك بدلا من 9.95 ريال سعودي.

سعر 2 كيلو من الملفوف الأبيض داخل العرض 1.95 ريال سعودي.

أما سعر المانجو الأخضر 6.95ريال سعودي وذلك بدلا من 18.95 ريال سعودي.

كما جاء سعر الباذنجان داخل العرض 3.95 ريال سعودي وذلك بدلا من 10.95 ريال سعودي للباذنجان الحجم الكبير. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات هايبر لولو الرائعة التى تصل الى 25 % على المنتجات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات هايبر لولو الرائعة التى تصل الى 25 % على المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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