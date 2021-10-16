طريقة سحرية لتنظيف البوتاجاز وإزالة البقع الصعبة والحروق بدون مجهود

طريقة تنظيف البوتجاز، يبحث العديد من السيدات حول الطريقة المثالية التي لابد من إتباعها عند تنظيف البوتاجاز، نظراً لأنه يعد من أكثر الأماكن التي يكثر فيها تراكم الأوساخ فوق بعضها البعض، ولا يقتصر الأمر على سطح البوتاجاز فقط، وإنما تتراكم أيضاً على العيون والمفاتيح، إذن سوف نتحدث عن أفضل الطرق الطبيعية لتنظيف البوتجاز من الأوساخ.

طريقة تنظيف البوتاجاز من الأوساخ

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تنظيف البوتاجاز بشكل كامل من الأوساخ والدهون، وإليكم أهمها، كالتالي:

استخدام البيكنج صودا

مزج ملعقة من البيكنج صودا مع وضعها على كمية من الخل.

وضع المزيج على البوتاجاز، مع تركه فترة وفركه جيداً.

تنظيف البوتاجاز باستخدام قطعة قماش بها ماء.

ستلاحظين لمعان البوتاجاز.

استخدام ملح الليمون

تعد هذه الطريقة من الطرق التي تساعد على تنظيف البوتاجاز جيداً، والتخلص من الدهون بشكل كامل.

مزج ملعقتين من ملح الليمون مع كمية من الماء وملعقتين الصابون السائل والبيكنج صودا.

مزج المكونات بشكل جيد، ووضع كل هذه المكونات في زجاجة.

استخدام قطعة من القماش لمسح البوتاجاز، مع رش المزيج على السطح.

ترك المزيج على البوتاجاز، ثم بعد ذلك يتم فركها بسلك الألومنيوم.

يتم مسح البوتاجاز جيداً من المزيج الموجود على سطح البوتاجاز، وسيصح أكثر لمعاناً.

كيفية تنظيف مفاتيح البوتاجاز

هناك مجموعة من الخطوات التي يشترط إتباعها، حتى يتم تنظيف مفاتيح البوتاجاز بشكل جيد، وإليكم أهمها، كالتالي:

لابد من فك المفاتيح من البوتاجاز مع وضعها في وعاء به ماء ساخن.

وضع ملعقة من الخل والبيكنج صودا والصابون السائل على المفاتيح.

ترك المفاتيح داخل المزيج لفترة تصل إلى 15 دقيقة مع غسلها جيداً من خلال استخدام اسفنجة مخصصة للغسل.

نصائح عند تنظيف البوتاجاز

هناك مجموعة من النصائح التي لابد من الالتزام بها وإتباعها، حتى يتم تنظيف البوتاجاز جيداً من الدهون المتراكمة عليه، وإليكم أهم هذه النصائح، كالتالي: