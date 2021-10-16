شوف تنزيلات أكثر من 50% في بنده وهايبر بنده السعودية اليوم على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده مع نهاية كل أسبوع عروض قوية وتخفيضات بنسبة تزيد عن 75% وذلك لتسهل للجميع إمكانية الحصول على أفضل المنتجات الطازجة والصحية، فتعددت المنتجات التي يوفرها إليكم هايبر بنده فمنها اللحوم والفواكه والخضروات والدواجن والمخبوزات وكافة أنواع الطعام فإذا كنتم في حاجة لشراء مستلزمات منزلكم يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع هايبر بنده فهي تعمل دائماً من أجل خدمتكم ومن أجل أن تقدم إليكم أفضل المنتجات.

عروض بنده وهايبر بنده السعودية اليوم

توفر بنده إليكم مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50% ومن بين تلك المنتجات كيلو من طحينة بندة ولحم تونا في الزيت النباتي 185 جرام وعجينة سمبوسك دائرية السنبلة 360 جرام وعجينة الكنافة سويتز 500 جرام وخضار مشكل مونتانا بروكلي ورقائق السبرينج رول السنبلة 160 جرام وزبدة الكاجو بتري 300 جرام وبرتقال للعصير.

خصومات هايبر بنده السعودية

يحتوي العرض على كيلو من الجبنة الشيدر قالب معد برايد وكريمة الطبخ للخفق إيلى آند فايد لتر وكبدة لحم هرفي 400 جرام ولتر أيس كريم باسكن روبنز ومعطر سائل مركز سنوفا 125 مل وورق حمام اليجانس 6 مع 2 رول وماكسي رول مشوار 300 مع 50 لتر وزيت الشعر المغذي صانسيلك وشامبو الترا دو 600 مل وكريم حمام زيت للشعر فاشكول 500مل.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يتوفر في العرض أيضاً على بطاطس مقلية مقرمشة جاهزة ورفيعة من أمريكانا وفطيرة سادة وعجينة للكنافة وحلقات الدجاج الحار الكبيرة واستربس دجاج ودجاج كامل من أمريكانا، يشمل العرض أيضاً على مجموعة كاملة من منتجات شركة أمريكانا وهي واحدة من أفضل شركات الدجاج واللحوم المجمدة في المملكة العربية السعودية.

المزيد حول هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يقدم هايبر بنده الكثير من العروض على كافة المنتجات التي تقدمها سواء أسماك أو لحوم أو دواجن أو غير ذلك، فيوجد لبنده أكثر من فرع بداية من الرياض والدمام ومكة وجدة وغيرهم الكثير من الفروع فما عليكم الآن سوى التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنده فهدفها الأول والأخير هو راحة العميل وتوفير له كافة متطلباته.