شوف يومان فقط على انتهاء عروض اكسترا Extra بالمملكة على جميع المنتجات وخصم يصل إلى 60%

يومان فقط على انتهاء أقوى عروض من مجموعة اكسترا Extra بالمملكة وخصومات ليس لها مثيل تصل إلى 60%، 70% حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد مجموعة اكسترا من أكبر وأهم فروع التسوق بدول الخليج العربي لجميع المنتجات التي يحتاجها كل منزل، ومنها: الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والطابعات، وكل ما تحتاجه اللابتوبات، والأيباد، وكذلك الهواتف الخلوية، والساعات من اكسسوارات أو غيرها، كما سنقدم لكم الليوم آخر عروض اكسترا السعودية والتي ستستمر حتى نفاذ الكميات، كل هذا وأكثر ننقله معكم عبر موقع ثقفني:

عروض اكسترا Extra في المملكة العربية السعودية

تتوفر لدى جميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة ومميزة على أسعار التكييفات، ومن بينها: خصم خاص على سعر تكييف إل جي تيتان مكيف جداري بارد 30000 وحدة، يعمل بنظام الإنفرتر وبه واي فاي، ضمان لمدة عاميين، وقدرة 220 فولت، وضمان الكمبروسوز 10 سنوات، بخصم 40% بالتقسيط المريح، ومتوفر معه هدايا مجانية، وكذلك يتوفر لديهم خصم خاص على سعر مكييف LG بقدرات أعلى وسعر مناسب.

من داخل موقع اكسترا Extra السعودي ننقل لكم آخر عروض اكسترا على التكييفات لعام 2021، وأقوى الخصومات المقدمة منه بعد انتهاء فصل الصيف، ومن بينها خصم آخر على سعر ميديا مكيف جداري 1200 وحدة بارد فقط، وقدرة 220 فولت بضمان سبع سنوات، وعمق 21.5، بخصم 31% وتقسيط مريح من تسهيل للتمويل، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر مكيف جداري من باناسونيك بـ 18000 وحدة، وقدرة 220 فولت، يعمل حار وبارد، وبه خاصية التحكم عن بعد، صناعة صينية.

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض اكسترا لهذا الأسبوع، ومنها خصومات خاصة على أسعار ميديا آوليمبوس مكيف شباك 17600 وحدة يعمل حار وبارد، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار باناسونيك المكيف الجداري المتميز بضمان عاميين من المصنع، وخمس سنوات من الكمبروسور، وقدرة 220 فولت، وهديتان تصل قيمتهم إلى 449 ريال سعودي، مع نظام التحكم عن بعد، وخاصية الواي فاي، حيث يعد الأكثر مبيعاً خلال عام 2021، وكذلك به خصم يصل إلى 30%.