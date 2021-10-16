شوف تخفيضات 60% على الاجهزة الكهربائية في اكسترا السعودية اليوم

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية اليوم، توفر اكسترا لكافة عملائها عرض على جميع الأجهزة الإلكترونية التي لا يتم الاستغناء عنها في كل منزل وتشمل العروض خصومات تصل لنسبة أكثر من 50%، فإذا كنتم في حاجة للحصول على كافة مستلزمات المنزل وتبحثون عن متجر للتعامل معه فبكل تأكيد لن تجدوا أفضل من اكسترا فهي تعمل من أجل خدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية وتوفر إليكم كل ما يحتاجون إليه من أجهزة.

عروض اكسترا على الإلكترونيات وأجهزة الطبخ اليوم بالسعودية:

عرض شركة اكسترا اليوم على بلاك أند ديكر طباخة أرز. كيتشين أيد محضرة طعام متوفرة باللون الأحمر. كيتشن أيد محضرة طعام متوفرة باللون الأسود. كيتشين أيد عجانة دايركت درايف 4.8 لتر مع وعاء أستيل أحمر. جنرال الكترك 0.9 قدم مع 10 مستويات للطاقة مع 900 واط متوفر باللون الأبيض. إل جي مايكرويف 5.6 لتر سمارت أنفيرتر تنظيف سهل. بروان خلاط يدوي 1000 واط، 21 سرعة 0.6 لتر متوفر باللون الأبيض. براون غلاية مياه بقوة 3000 واط مع سعة 1.7 لتر متوفر باللون الأبيض. فيليبس مقلاة بدون زيت 1.4 كيلو متوفر باللون الأسود ونحاسي. كينوود عجانة شيف سينس 1700 وات ومتوفر باللون الفضي. دايو ثلاثة باب جانب باب 23.3 قدم متوفر باللون الأبيض. كلاس برو ثلاجة 14.4 قدم تبريد بخار متوفر باللون الأبيض. كرس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الفضي. كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع لعملية التجمد متوفر باللون الأبيض. إل جي ثلاجة 11 قدم لينيركبروسير متوفر باللون الأبيض. إل جي غسالة صحون بخار 10 برامج في 14 أماكن تخزين متوفر باللون الأبيض.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية:

يشمل العرض على غسالة صحون إلى جي واي تسعة برامج متوفرة باللون الأبيض. غسالة صحون إل جي واو بالبخار مع عشرة برامج وأربعة عشر مكان للتخزين متوفرة باللون الفضي ومتوفر عرض عليها بخصم يصل إلى 39.35%. سالة صحون ال جي واي مكون من تسعة برامج ستيل يشمل عليها خصم بنسبة 36.36%.

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