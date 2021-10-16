شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوى خصومات السعودية

عروض بنده السعودية صارت شركة بنده من ضمن الشركات التي تأسست عام 1970، بأنها من إحدى الأسواق التجارية التي تختص في بيع المنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة حتى أصبحت من ضمن الشركات المشهورة في هذا المجال في ظل تواجد المجموعات التي تخص بصافولا التي تمتلكها منذ نهاية القرن العشرين حتى تلك اليوم، حيث أن الشركة تشمل في هذه المدة ما يزيد عن مائتي فرعًا يكونوا موزعين في ثمانية وثلاثون مدينة في المملكة العربية السعودية.

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الأسواق المتواجدة في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية تم تأسيسها في سنة 1978، كما أنه تم افتتاح أول فرع في الشركة في مدينة الرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أنه في عام 1998 اندمجت شركة العزيزية لكي يتم تأسيس شركة العزيزية بنده المتحدة التي حظيت على حصة كبيرة في أسواق البيع من خلال التجزئة بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بتغيير اسمها التجاري إلى اسم بنده الخاصة بالتجزئة عام 2014.

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