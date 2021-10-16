شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوى خصومات السعودية

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عروض بنده السعودية صارت شركة بنده من ضمن الشركات التي تأسست عام 1970، بأنها من إحدى الأسواق التجارية التي تختص في بيع المنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة حتى أصبحت من ضمن الشركات المشهورة في هذا المجال في ظل تواجد المجموعات التي تخص بصافولا التي تمتلكها منذ نهاية القرن العشرين حتى تلك اليوم، حيث أن الشركة تشمل في هذه المدة ما يزيد عن مائتي فرعًا يكونوا موزعين في ثمانية وثلاثون مدينة في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده
الأسواق المتواجدة في هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية تم تأسيسها في سنة 1978، كما أنه تم افتتاح أول فرع في الشركة في مدينة الرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أنه في عام 1998 اندمجت شركة العزيزية لكي يتم تأسيس شركة العزيزية بنده المتحدة التي حظيت على حصة كبيرة في أسواق البيع من خلال التجزئة بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بتغيير اسمها التجاري إلى اسم بنده الخاصة بالتجزئة عام 2014.
خصومات بنده السعودية
- معجون الأسنان للحساسية من كولجيت يعمل على الحماية والترميم مقدار 75 مل يكون بسعر 20.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- 3 * 75 مل من معجون الأسنان نوعه ماكس فريش بالنعناع المنعش من كولاجيت يكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكفتة البقري البرازيلي يكون 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من اللبنة التركية الداري تكون بسعر 16.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الروستو البقري البرازيلي يكون بسعر 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- غلاية دولفيني من النوع تيفال تكون بسعر 89 بدلًا من 115 ريال سعودي.
- مكواة من النوع كليك أون تكون بسعر 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- عصارة من النوع كليك أون تكون سعرها 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- قطاعة من النوع مولينكس تكون بسعر 139 بدلًا من 209 ريال سعودي.
- 2 لتر من القلاية بدون زيت من النوع كولين تكون بسعر 139 بدلًا من 265 ريال سعودي.
- 400 مل من بلسم إلفيف يكون بسعر 12.95 تكون بسعر 22.25 ريال سعودي.
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