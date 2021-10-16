نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% لفترة محدودة في المقال التالي
عروض جرير السعودية مكتبة جرير أو التي تسمى بإسم “شركة جرير” تعد من إحدى الشركات التي تم تأسيسها في سنة 1974 على أنها تعتبر من ضمن المكاتب التي تكون ذات الحجم الصغير في الثمانيات، كما أنها أيضًا تعد من الشركات المتخصصة في بيع مستلزمات التكنولوجيا الاستهلاكية والمنتجات، وكذلك كافة المستلزمات التي تخص بالمكتبة، وأيضًا الكتب مع الكثير من المنتجات الثانية في أماكن الشرق الأوسط.
عروض جرير السعودية
تقوم مكتبة جرير بتقديم الكثير من العروض والخصومات المذهلة والمميزة التي تكون خاصة بالمكتبة، كما يستطيع الشخص أن يزور الأقسام التي تكون متوافرة على الموقع الخاص بالمكتبة، ويقوم الفرد باختيار المنتج الذي يرغب به، حيث يتم تواجد الألعاب والطرق التعليمية التي تختص بالأطفال، وأيضًا الأدوات والمستلزمات الدراسية، وهواتف المحمول والأدوات المكتبية والتابلت والكمبيوتر.
خصومات جرير
- لاب توب من النوع لينوفو يوجا حجم 14 بوصة يكون بسعر 6839 بدلًا من 8539 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع ايسر سويفت بورش حجم 14 بوصة يكون بسعر 5699 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- لاب توب منتج مجدد الدرجة اسوس زين بوك يكون بسعر 6159 بدلًا من 7699 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك اكس يكون بسعر 4499 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- سعر لاب توب من النوع مايكروسوفت سيرفس 3 حجم 15 بوصة يكون 5999 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول نوعه ابل ماك بوك اير حجم 13 بوصة يكون سعره 4299 بدلًا من 4899 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اسوس فيفو بوك حجم 15 بوصة يكون بسعر 2099 بدلًا من 2349 ريال سعودي.
- سعر لاب توب من النوع هواوي ميت بوك دي 15 2021 حجم 15.6 بوصة يكون 3399 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي نوتبوك حجم 15.6 بوصة يكون سعره 2249 ريال سعودي.
- سعر ابل ماك بوك اير 13 حجم 13.3 ثمانية النواة يكون 4899 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع ام اس اي مودرن بحجم 14 بوصة يكون بسعر 2599 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.