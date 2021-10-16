شوف عروض بنده الأسبوعية 50% علي كل المشتريات حتى نهاية الأسبوع

عروض بنده الأسبوعية، عروض بنده في السعودية، أصبحت شركة بنده الآن مسئولة عن تصنيع عدد من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر، حيث يتم ذلك تحت اسم العلامة التجارية لبنده وفي المصانع الخاصة بها وتهتم هذه الشركة بتصنيع هذه المنتجات بأعلى جودة ثم يتم تقديمها للعملاء بأقل الأسعار.

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عروض بنده الأسبوعية

تتخصص شركة بنده في بيع المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف بالإضافة إلى وجود أقسام في الشركة خاصة بالإلكترونيات والهواتف المحمولة وأدوات المطبخ، حيث تعمل شركة بنده على إضافة هذه الأقسام في قائمة العروض الأساسية للشركة والتي يتم الإعلان عنها عبر موقع شركة بنده الإلكتروني.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده اليوم علبة خل أبيض رنا 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية علبة بهارات مسالا مهران 50 جرام 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية علبة لومي حب وليمون مجفف مجدي 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية علبة ورق عنب فيكتوريا 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية علبة لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية علبة طماطم قودي مهروسة ناعمة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم علبة صلصة شيبتولي الحارة قودي 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية علبة فطر مقطع شرائح تريفا 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

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