نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول على الأدوات المنزلية تبدأ من 5 ريالات Alothaim offers في المقال التالي

في أسبوعها الثاني على التوالي تقدم أسواق العثيم عروض العثيم الأسبوعية ضمن مهرجان مضاعفات الخمس ريالات. حيث تجد تخفيضات هائلة على مئات السلع الموجودة في جميع فروع العثيم تبدأ أسعار العديد منها من خمس ريالات ومضاعفاتها. وتعتبر هذه الأسعار فرصة عظيمة لشراء ما تحتاجونه من المقاضي الأسبوعية او الشهرية بأقل تكلفة. تتضمن العروض كالعادة باقة مميزة من المواد الغذائية والإلكترونيات ومواد العناية الشخصية للكبار والأطفال بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة على الأدوات والتجهيزات المنزلية. وفي هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من العروض الهامة على الأدوات المنزلية والملابس والمفروشات هذا الأسبوع. حيث تبدأ العروض من يوم الأربعاء 13 أكتوبر وتستمر لمدة أسبوع كامل حتى تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر. عروض العثيم مول Alothaim mall offers احصل على ربطة مكونة من 7 حبات من الجوارب الرجالي مقابل 10 ريالات فقط.

عرض مميز من أسواق عبد الله العثيم على بنطلون الترنج أولادي او بناتي مقابل 10 ريالات فقط.

احصل على مناشف للوجه سعر الربطة داخل العرض 10 ريال سعودي.

اشتري الآن مسند كرسي منوع بألوان مختلفة وجذابة مقابل 10 ريالات لكل حبة.

يوجد بأسواق العثيم بنطلون ترنج رجالي منوع مقابل 20 ريال سعودي فقط.

اشتري بنطلون رجالي رسمي بسعر 30 ريال فقط ضمن تخفيضات هذا الأسبوع. حامل جوال سيارة أوي مقابل 20 ريال.

كابل شحن ريفر سونج 3 × 1 بسعر 20 ريال للحبة.

ترموس شاي ليفيت سعة لتر بسعر 30 ريال.

سماعة يوسي رياضية اتش اي مقابل 30 ريال.

قدر بلاكستون لغلي الحليب وحفظه مقابل 20 ريال للحبة مقاس 16 سم.

احصل على مصفاة فينود استيل مقاس 26 يم لتصفية الأرز والمعكرونة والخضراوات والفواكه مقابل 20 ريال لكل حبة.

اصنعي أشهى الوصفات في الفرن مع صنية فرن بيستر دائري مقاس 30 سم بسعر 30 ريال فقط للحبة.

شواية بمقبض خشبي لشوي الدجاج واللحوم والخضروات على الفحم متوفرة مقابل ١٠ ريالات فقط.

كرسي بلاستيك مرتفع بسعر 20 ريال.

مخدة بيكنيك بعشرة ريالات فقط.

مقابل ثلاثين ريالاً فقط يمكنك شراء شنطة رحلات وسط للرحلات المختلفة.

فرشة رحلات بألوان متنوعة رائعة مقابل 20 ريالاً.

تكاية إي آر إم سوفت سهلة النقل ويمكن استخدامها داخل وخارج المنزل بسعر 20 ريالاً.

كرسي أرضية مع سجاد بسعر ثلاثين ريالاً. شواية باربكيو فورية حجم وسط بسعر ٢٨.٩٥ ريال. أما الحجم الكبير فبسعر ٣٦.٩٥ ريال.

حافظة طعام سوبر ماكس مكونة من ثلاث قطع سعر الطقم ٣٩.٩٥ ريال.

شواية باربكيو صغيرة بأرجل طويلة بسعر ٦٢.٩٥ ريال.

تورمس ديفا طقم ٢× ١ لتر بسعر ٦٠ ريال فقط.

طقم حافظة ثلج كوزموبلاست سعر الحبة ٨٩.٩٥ ريال.

كرسي رحلات قابل للطي بألوان زاهية وعصرية سعر الكرسي ٦٧.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول على الأدوات المنزلية تبدأ من 5 ريالات Alothaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم مول على الأدوات المنزلية تبدأ من 5 ريالات Alothaim offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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