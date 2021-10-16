شوف عروض اكسترا على ايفون 12 وايفون ١٢ برو وايفون 12 برو max خصم 15%

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عمر شويل - جدة تستمر عروض اكسترا على ايفون 12 و ايفون 12 برو وايفون 12 برو max خاصة بعد نزول ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو max، وأطلقت اكسترا خصومات بنسبة تصل إلى 15% على سلسلة هواتف ايفون 12، ويعد هاتف ايفون 12 واحد من أقوى الهواتف الذكية في العالمية، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المزايا الاستثنائية منها الكاميرات الخلفية الخرافية بدقة 12+12 ميجا بكسل.

عروض اكسترا الخرافية على ايفون 12 وايفون ١٢ برو وايفون 12 برو max

خصم 15% على ايفون 12 برو بمساحة 128 جيجا باللون الأسود ليصبح سعره بعد الخصم:

3999 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 11% على ايفون 12 برو باللون الفضي ومساحة 512 جيجا ليصبح سعره بعد الخصم:

5499 ريال.

وهناك كذلك خصم بقيمة 13% على ايفون 12 بمساحة 128 جيجا واللون البنفسجي وسعره بعد الخصم:

3499 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك ايفون 12 برو ماكس باللون الأزرق بمساحة 512 جيجا بايت بخصم 12% من اكسترا ليصبح سعره

5899 ريال

أهم إمكانيات ايفون 12 برو ماكس

يحتوي الهاتف على إمكانية الشحن السريع وهي إمكانية هامة جدا لأنها تمكن من شحن البطارية بصورة غاية سرعة تتناسب مع سرعة الأحداث.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على طبقة تساعد على حماية الشاشة من الكسر والخدوش والصدمات وهي ما يجعل الهاتف واحد من أقوى الهواتف الذكية.

تجربة التصوير في هذا الهاتف استثنائية وذلك بفضل الكاميرات الثلاثة المتواجدة في ظهر الجهاز.

الهاتف متميز للغاية في التصوير الليلي بفضل احتوائه على حساسات يمكنها تجميع أكبر قدر من الضوء في الصور.

أكثر عيوب ايفون 12 برو max

بالرغم من أن الهاتف يحتوي على إمكانية الشحن السريع إلا أن البطارية لا تبقى كثيرًا لأن الأداء الخرافي الذي يقدمه الهاتف يحتاج إلى بطارية أكبر.

حجم الشاشة كبيرة ولا تمكن صاحب الجوال من الإمساك بها بصورة سهلة وهو ما يشكل إعجاز كبير وشي ء غير محبز.

وفي الوقت نفسه هناك عيب قاتل أن الهاتف لا يأتي بشاحن وهو ما يؤدي إلى الاضطرار إلى شاحن منفصل عن الهاتف.

حجم النوتش كبيرة إلى حد ما في الشاشة ولا يُمكن صاحب الهاتف من الاستفادة بحجم الشاشة الكبيرة.