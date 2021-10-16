شوف عروض ساكو Saco ماركت في السعودية وخصومات تصل إلى 60% بالإضافة إلى هدايا أسبوعية

نحدثكم اليوم جميع عملاء ساكو ماركت في المملكة العربية السعودية عن آخر وأهم عروض ساكو Saco market بجميع فروعه، حيث يقدم ساكو ماركت بفروع المملكة العديد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الضرورية لكل منزل وأسرة من خلال كتالوج ساكو الأسبوعي، والذي يختلف من أسبوع لآخر، حيث يتواجد بفروعهم آثاث منزلي مميز، وآثاث متنوع للحدائق واكسسوارات للسيارات، وغيرها العديد من معدات النجارة، والحدادة، والسباكة، وغيرها من المنتجات المتعددة الأخرى من خلال عروض ساكو الأسبوعية بتفاصيلها.

عروض ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية

يتوفر بعروض ساكو ماركت Saco خلال هذا الأسبوع العديد من الخصومات الخاصة، ومنها: خصم خاص على سعر طقم جلوس الحديقة لخمس أشخاص الخشبي مع طاولة، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر منهم على سعر طقم آخر للجلوس مكون من خمس قطع وطاولة للحديقة بلون مختلف، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر أطقم جلوس الحديقة المكون من أربع قطع بالألوان الفاتحة، وكذلك خصومات خاصة على أسعار أطقم الحدائق المكونة من تسعة قطع للحدائق بألوانها المختلفة.

خصومات ساكو ماركت Saco بتخفيضات تصل إلى 60%

يتوفر بعروض ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة بأسعار مميزة: أطقم جلوس الحديقة المكون من 8 قطع بألوانه المختلفة، وكذلك تتوفر خصومات أخرى على أسعار طقم جلوس الحديقة البلاستيكي المكون من خمسة قطع مختلفة، وكذلك يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر باقي أطقم الحدائق الموضحة بالصور السابقة.

تخفيضات ساكو ماركت Saco من اليوم وحتى نفاذ الكميات

يتواجد بجميع فروع ساكو Saco بالسعودية خصومات أخرى على أسعار: طقم الطعام للحديقة والمكون من أربع أشخاص ومظلة وطارلة، كما يتوفر بالعرض خصم آخر على سعر طقم جلوس الحديقة المكون من ستة كراسي، وطاولة، ومظلة مع توصيل مجاني حتى باب المنزل، يتوفر أيضاً بالعرض خصم خاص على سعر طقم جلوس الحديقة المكون من سبعة كراسي، وطاولة، ومظلة، وغيره باللون الأسود، كما يتواجد لدى فروعهم خصم خاص على سعر طقم جلوس الحديقة المكون من أربعة مقاعد، وطاولة، ودفاية حطب.