طريقة تثبيت لعبة GTA V الإصدار الأخير 2021 على الهواتف الأندرويد والأيفون بكل سهولة

‏نقدم لكم في هذا المكان طريقة تثبيت لعبة GTA V في الإصدار الأخير لعام 2021 على جميع الهواتف الأندرويد والأيفون، حيث أنها من أكثر الأشياء التي لقت عمليات كثيرة من البحث في الأيام الماضية، حيث يرغب العديد من اللاعبين في الحصول على إصدارها الجديد، فهي من الألعاب التي تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهي من ألعاب الفيديو التي تحتوي على الأكشن والمغامرات والتحديات، وبدأت في سنة 2013 ‏على أجهزة البلاستيشن والإكس بوكس، ولكن في هذا المقال نوضح لكم طريقة الحصول عليها على الهواتف.

‏لعبة GTA V الإصدار الأخير 2021

تعتبر هذه اللعبة هي الأشهر في عالم ألعاب الفيديو على مستوى العالم كله، ولها شعبية كبيرة ويحبها الشباب من مختلف الأعمار ومختلف البلاد، حيث تبدأ اللعبة بوجود اللاعب داخل مدينة تريفور الأمريكية، ويكون الشخص اسمه مايكل، يسعى إلى تشكيل عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص آخرين لديهم خبرة كبيرة في سرقة السيارات والأعمال الخطيرة،

‏طريقة الحصول على GTA V على الأندرويد

يمكن الحصول على هذه اللعبة بكل سهولة على الهواتف الأندرويد من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

أولا يجب على اللاعب الدخول على متجر إلكتروني ‫ جوجل بلاي.

وبعد ذلك يجب كتابة grand theft auto v في مربع البحث الموجود في أعلى الصفحة.

ونضغط على زر البحث لتظهر أمامكم اللعبة.

يجب ‏الضغط على زر التثبيت وانتظار اللعبة حتى يتم تحميلها على الهاتف.

ثم تسجيل الدخول عليها من خلال ربطها بالفيس بوك الخاص بكم.

وبالتالي تتمكن من فتحها وممارستها بكل سهولة.

تحميل لعبة GTA V على الهواتف الأيفون

يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال هذه الخطوات: