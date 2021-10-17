شوف يومان فقط على انتهاء عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية

من داخل فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات على أسعار المنتجات والسلع لهذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكميات، وكذلك يتوفر لديهم عروض يومية، وسنوية ضخمة، وعروض موسمية للمناسبات، كما يتوفر بفروع الماركت كافة المنتجات الضرورية لكل يوم من: أجهزة كهربائية، وأجهزة إلكترونية، كما لديهم العديد من الأدوات المنزلية متعددة الأغراض، وأيضاً خصم خاص منهم على أسعار كل مستلزمات الحديقة والسيارة، وغيرها العديد من الخصومات الأخرى، وإليكم تفاصيل عروض بنده الأسبوعية وخصومات تصل إلى 50% على معظم المنتجات لفترة محدودة:

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة

يتوفر بالعديد من فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار: عبوات الأيس كريم المميز المذاق من كادبوري ديري ميلك، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار عصير الربيع بنكهاته المختلفة، وعلى سعر عبوات ناجت الدجاج الفاخرة بالجبنة من ماركة رضوى، وعرض على سعر آيس كريم الأستيك من كادبوري ديري ميلك، كما تجدون بفروعهم خصومات خاصة على سعر أرجل الدجاج الفاخرة من ماركة رضوى.

عروض بنده اليوم من مجله بنده وموقع بندة Panda

تجدون أيضاً بفروعهم بالمملكة: خصم خاص منهم على سعر عجينة الكنافة، وشرائح عجينة البقلاوة، وخصم على سعر عجينة الجلاش الفاخرة من ماركة السنبلة، وغيرها خصم على سعر الميني رولز من أمريكانا Americana، وغيره على سعر السويسرولز من أمريكانا Americana، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج المسحب العادي والحار من ماركة رويال Royal.

تخفيضات مميزة من اليوم ولمدة ثلاثة أيام على جميع المنتجات التالية

يتوفر بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة على أسعار: السموسة البنجامية من ماركة الكبير، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر الذرة الحلزى من نفس الماركة، وغيرها على سه=عر البطاطس المعدة للقلي من الكبير، وكذلك خصم خاص على سعر البطاطا المهروسة المقلية من الكبير، وغيرها على سعر أصابع الدجاج والجبنة المتبلة الحارة، وغيرها على سعر أصابع الدجاج الجامبو من الكبير.