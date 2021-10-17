شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 65% وحتي نهاية أكتوبر

عروض بنده اليوم تعتبر شركة بنده الخاصة بالتجزئة من ضمن الشركات التي تكون مملوكة من خلال مجموعة صافولا في المملكة العربية السعودية سنة 1999، كما تحتوي صافولا 26 بالمائة من شركة المراعي وتمتلك نحو سبعين بالمائة من شركة هرفي مع الإضافة إلى أنها تمتلك حوالي 5 بالمائة من شركة التعمير الأردنية كذلك، إلى أن تم وصول الإيرادات الخاصة بمجموعة صافولا حوالي 23.8 مليار ريال سعودي سنة 2017.

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هايبر بنده يقوم بتسويق مستلزمات الغذاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يقوم بإعطاء الأصناف التي لها جودة عالية وسعر مناسب إلى الأشخاص السعوديين والمقيمين أيضًا في المملكة، حيث أن الشركة استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائر أثناء تاريخها، ومن ضمنها الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية سنة 2013، وكذلك جائزة أحسن علامة تجارية في آسيا بأكملها سنة 2011.

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عروض بنده الأسبوعية سعر قطع لحم العجل مع العظم مقدار كيلو جرام تكون بسعر 34.95 ريال سعودي. كيلو جرام من كتف العجل بدون عظم يكون 39.95 ريال سعودي. 5 كيلو جرام للسكر الناعم من النوع الأسرة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.3 2 قطعة من جبنة الكيري المربعات مقدار 12 قطعة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

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