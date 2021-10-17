شوف عروض اكسترا Extra المميزة من اليوم ولمدة ثلاثة أيام على جميع المنتجات بخصم 60%

من اليوم ولمدة أسبوع كامل تتوفر العديد من الهدايا والتخفيضات من موقع اكسترا Extra بالمملكة العربية السعودية، والتي يتوفر بها كافة المنتجات والأجهزة التي يحتاجها كل فرد، من: أجهزة كهربائية، وإلكترونيات، وكذلك العديد من أنواع الجوالات الحديثة، وغيرها يقدم الموقع مجموعة كبيرة من أحدث أنواع الكمبيوترات والأيباد، وكافة أنواع الأجهزة الذكية، ونقدم لكم اليوم كافة عروض اكسترا Extra بفروعها بالمملكة العربية السعودية بالتفاصيل.

جميع عروض موقع اكسترا لهذا الأسبوع Extra بالمملكة العربية السعودية

يتوفر بجميع فروع هايبر بنده كافة الخصومات على أسعار الأجهزة المنزلية الصغيرة للمطبخ، ومن بينها: خصم اكسترا على سعر مايكروويف اكسترا برو الديجيتال المميز بسعة 20 لتر، وقدرة 700 واط، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة عديدة على أسعار المايكروويف المميز من كلاس برو بسعة 30 لتر، وقدرة 900 واط، كما يتوفر بالفروع خصومات خاصة على أسعار باناسونيك المايكروويف المميز بسعة 25 لتر، وقدرة 800 واط باللون الفضي.

تخفيضات مميزة من اكسترا ماركت Extra market بالمملكة اليوم

يوفر ماركت اكسترا الإلكتروني بكتالوج اكسترا لهذا الأسبوع: خصم خاص منهم على سعر كيتشن ماشين للإيد بعجانة سعمة بحجم 6.9 لتر، وقوة 1.3 حصان فضي اللون، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر كيتشيسن ايد عجانة دايريكت درايف بوعاء استانليس ستيل الفضي، وحجم 4.8 لتر، كما يتوفر بالماركت خصومات خاصة على أسعار عجانة كيينوود Keenwood المميزة بروسبيرو، بحجم وعاء 4.3 لتر، وقدرة 1000 وات باللون الفضي.

عروض وخصومات موقع اكسترا Extra على قطع مختارة حتى نفاذ الكمية

تتوفر العديد من العروض المميزة من اكسترا ماركت خلال هذا الأسبوع الخاص، ومنها: خصم خاص على سعر فيليبس ماكينة تحضير القهوة بحجم 1.2 لتر وقدرة 1000 واط باللون الأسود، وكذلك يتوفر لديهم خصم خاص على سعر نيسبريسو فيرتو بلس ماكينة صنع القهوة، وآلة صنع الرغوة بالحليب، كما يتوفر بالماركت خصم على سعر ديلونجي ماكينة تحضير الإسبريسو بقدرة 1300 واط، وحجم 1.1 لتر باللون البيج، وكذلك يتوفر بالموقع خصم خاص على سعر ديلونجي ماكينة إعداد القهوة بأنواعها لتحضير الاسبريسو، والكابتشينو، واللاتيه، كما يتوفر بهم خصم خاص على سعر القلاية بدون زيت من فيليبس.