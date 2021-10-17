شوف أقوي عروض لولو هايبر ماركت الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض المختلفة والرائعة على مختلف المنتجات. فالكثير من العملاء في مختلف أنحاء المملكة يطالبون بتنزيل بتخفيضات على الكثير من المنتجات. لذلك قامت شركة لولو نزولاً على رغبة عملائهم الكرام والمميزين بوضع مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات الهامة والأجهزة المختلفة بأسعار خيالية لإسعاد جميع عملائهم. أقوي عروض لولو هايبر ماركت الأوفر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات هائلة لا تفوتها LULU تقدم أسواق لولو كبرى التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية لأحدث الهواتف الذكية والأشهر عالمياً. احصل على خصم 200 ريال هاتف فيفو اكس 60، الهاتف من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.56 بوصة. كما أنه مزود بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، ورامات مساحتها 12 جيجا بايت. بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام أندرويد 11، وبطارية قدرها 4300 مللي أمبير. بسعر 2499 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو، يمتلك شاشة مقاسها 6.67 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد 10. كما يدعم بطارية 5020 أمبير، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، احصل عليه بسعر 799 ريال سعودي.

خصم 150 ريال على جوال الكاتيل 3 إكس ، بشاشة عرض 6.52 بوصة، ورام 4 جيجا بايت. كما يدعم أندرويد 10، وبه بطارية 5000 مللي أمبير، وذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت. احصل عليها بسعر مميز 599 ريال بدلاً من 749 ريال سعودي. عروض وخصومات لولو على الأجهزة الكهربائية والمنزلية احصل على خصم 130 ريال على فيليبس قلاية بدون زيت، سعة القلاية 0.8 كيلو جرام. بسعر 269 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

لتحضير الطعام بكل سهولة اشتري جهاز محضر الطعام ماركة فيليبس، يعمل بقوة 700 واط. احصل عليه بسعر 259 ريال بدلاً من 359 ريال سعودي، ووفر 130 ريال.

يمكنك تحضير ألذ قهوة بوسطة جهاز محضرة القهوة ماركة فيليبس. بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال، وخصم 40 ريال. احصل على خصم 170 ريال على شيفلاين طقم أواني طهي ستيل، يتكون من 9 قطع، بسعر 199 ريال بدلاً من 369 ريال سعودي.

نيوفلايم فرن هزلندي جرانيت مقاسه 20 سم، صناعة كورية، بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي، ووفر 50 ريال. تخفيضات LULU Hyper المذهلة على مختلف أنواع الشوايات والكراسي والمظلات للرحلات خصم 20 ريال على ريلاكس كرسي الشاطئ، بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

احصل على خصم 80 ريال على شواية ماركة ريلاكس، بسعر 149 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض لولو هايبر ماركت الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها LULU - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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