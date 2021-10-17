تقويم الزعاق نسب إلى المؤرخ خالد الزعاق، فهو من خبراء الأرصاد الأشهر بالمملكة السُّعُودية ولد عام 1971 ميلادي، غير أنه ولد في منطقة القصيم بمدينة بريدة، وكان مهتم منذ الصغر بالفلك والظواهر الكونية؛ ولهذا توجهه لدراسة علم الفلك، بالإضافة على أنه عمل تقويم خاص بالمنطقة الوسطى يختلف عن التقويم العام لأنه ولد في هذه المنطقة، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على تقويم الزعاق بمدن المنطقة الوسطى في السُّعُودية لعام 1443.

تقويم الزعاق بمدن المنطقة الوسطى في السُّعُودية لعام 1443

انشأ عالم الفلك خالد بن صالح الزعاق تقويم خاص بمدن المنطقة الوسطى بالمملكة السُّعُودية يتم إصدار هذا التقويم الخاص بمنطقة بالمنطقة الوسطى بشكل سنوي فضلا عن أنه يعدّ من أكثر التقويمات مبيعا في المنطقة بالإضافة إلى أن عالم الفلك خالد الزعاق أصدار تقويم شامل لجميع المناطق بشكل سنوي أيضا بجانب أنه يطبع سنويا الكثير من أشكال التقويمات، ويصل سعر تقويم الزعاق للمنطقة الوسطى لهذا العام 10.36 ريال سعودي.

المؤهلات العلمية التي حصل عليها خالد الزعاق

يمتلك خالد إسحاق الكثير من المؤهلات الدراسية وهي كالتالي:

حصل من جامعة الإمام محمد بن سعود على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة وأصول الدين الإسلامي.

حصل من الدكتور صالح الزعاق على إجازة فلكيه

لديه شهادة جامعية في تخصص هندسة إلكترونيات الصناعية

ومن الجامعة الأمريكية حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص العلوم الفلكية

حفظ العقيدة الوسطية بالإضافة أنه تعلم على يد الشيخ صالح البليهي الشرح بجانب أنه تتلمذ على يد الشيخ الحسين وأيضا الشيخ عبد الله الزعاق

مؤلفات خالد بن صالح الزعاق

خالد بن صالح الزعاق بالتأليف في تخصص علم الفلك المؤلفات التالية: