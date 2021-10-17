شوف تقسيط ايفون ١٣ من جرير بـ 358 ريال شهريا.. عروض مكتبة جرير

تمكن ايفون ١٣ من حصد إعجاب الملايين حول العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية، وأعلنت أبل على طرحها سلسلة ايفون 13 التي تضم ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو max، وقدمت أبل تحسين غير مسبوق على سلسلة ايفون 13 وهي إطلاقها بعضا منها بذاكرة تخزين داخلية 1 تيرا بايت، وسبقت أبل بهذا التحسين معظم منافسيها في سوق الهواتف الذكية.

عروض جرير على تقسيط ايفون ١٣ بقسط 358 ريال

يمكنك عزيزي القارئ شراء هاتف ايفون 13 من أي فرع لمكتبة جرير.

وفي الوقت نفسه بعد ذلك على العميل التواصل مع البنك الخاص به لطلب تقسيط المعاملة لمدد حتى 36 شهر.

أقل قسط لايفون 13 في السعودية هو 358 ريال في السعودية لنسخة الـ256 جيجا.

عروض مكتبة جرير على تقسيط ايفون 13 بقسط 716 ريال

يمكن تقسيط لغير عملاء البنوك ايفون 13 نسخة الـ 256 جيجا على 6 أشهر من مكتبة جرير للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون صافي الدخل لمن تبلغ أعمارهم 25 عام 5000 ريال سعودي.

وهناك إمكانية التقسيط على 12 شهر للمقيمين بشرط أن لا يقل صافي الدخل عن 7000 ريال شهريا.

مزايا شراء ايفون 13 من مكتبة جرير في السعودية

ضمان عامين من أبل عن طريق جرير.

وفي الوقت نفسه يمكنك الحصول على الشحن المجاني والمضمون.

إمكانية استبدال الجهاز في حالة وجود أحد عيوب الصناعة.

خدمات ما بعد البيع ومنها شراء الإكسسوارات والسماعات وحافظة الشاشات.

صيانة الهاتف في حالة إصابته بالكسر أو بالتلف أو أي عطل.

امكانيات ايفون 13 الايفون الجديد في السعودية

يحتوي ايفون 13 على حماية مضاعفة على شاشته لتساعده على التصدي للصدمات.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف الذكية على معالج أقوى 50% من معالج هاتف ايفون 12- iphone 12.

بطارية خرافية بسعة 4380 مللي أمبير تكفي الاستعمال القوي ليوم كامل كما أنه يكمل 50% في حوالي نصف ساعة.

كاميرا استثنائية بدقة 12+12 يمكنها إنتاج صور بجودة جيدة للغاية.

يحتوي الايفون الجديد على نظام تشغيل ios 15.

سعر ايفون ١٣ بسعة 254 جيجا لدى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية

4299 ريال سعودي.

كيفية التواصل مع مكتبة جرير

يمكن الاتصال على الرقم التالي من أي هاتف داخل المملكة العربية السعودية:

920000089.