شوف عروض ساكو السعودية Saco market KSA بخصومات تصل إلى 60% فقط حتى نفاذ الكميات من كتالوج ساكو

يتوفر لدى ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية تخفيضات مميزة خلال هذا الأسبوع بجميع الفروع، حيث يقدم الماركت تشكيلة كبيرة من الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة، وأجهزة إلكترونية، كما يقدم أيضاً أفضل أنواع الأدوات المنزلية، ومعدات الحدائق، كما يقدم أكبر تشكيلة إكسسوارات سيارات، ويتوفر أيضاً بالماركت مجموعة كبيرة من الملحقات الضرورية والإكسسوارات، وسوف نستعرض مع حضراتكم أكبر عروض ساكو Saco market في المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

أقوى عروض ساكو Saco بالمملكة العربية السعودية من كتالوج ساكو

يوفر ساكو ماركت لجميع عملاؤه بالمملكة العربية السعودية أكبر تشكيلة من معدات الحدائق، ومنها: خصم خاص على سعر ماكينة التنظيف بضغط عالي للمياه، وخرطوم بطول 8أمتار، كما يتوفر بالماركت خصم على سعر ماكينات تنظيف أخرى بالضغط العالي موضحة مسبقاً بالصور، منها ذات ملحقات كثيرة، ومنها البسيطة K3 و4K، حيث يمكنكم توفير حتى 485 ريال سعودي، وتقسيط باقي المبلغ من ماركة Karcher، وتوفير حتى 80% من مياه التنظيف، تعمل لعدة إستخدامات.

عروضات ساكو من اليوم وحتى نفاذ الكميات SACO

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي العروض، وخصم على قطع مختارة من ساكو بالسعودية Saco Ksa، حيث يقدم الماركت: خصم مميز على أسعار مكائن الغسيل المتنوعة بالضغط العالي باللونين الأصفر والأسود، وتنظيف فعال بسرعة أكبر ووقت أقل، من ماركة Karcher ماكينات تنظيف K1 و K2، كما لديهم مولدات كهربائية مميزة بقدرة 1200 وات، ومولد كهرباء أقوى بقدرة 3900 واط، كما لديهم مولد كهرباء بقدرة 2200 وات وحماية 220 فولت، وسعة خزان 15 لتر، بتوفير 330 ريال سعودي عند الشراء دفعة واحدة، أو بقسط 250 ريال بالشهر، وكذلك تجدون خصم على سعر مولد الكهرباء المميز بقوة 1600 واط، وأقصى قدرة 1800 واط.

أقوى تنزيلات ساكو السعودية بكميات محدودة

كما يتوفر لديهم معدات هامة للحدائق بخصم 60%، ومن بينها: بكرة ليات أوتوماتيكية مع 15 متر لي، وخصم آخر على سعر بكرة ليات مع لي 10 أمتار و إكسسوارات، وكذلك لي 30 متر لري الحدائق، وبكرة ليات أخرى قابلة للسحب بطول 20 متر، لي 8 أمتار مع مسدس مياه طويل.