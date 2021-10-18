شوف عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Panda في المملكة ومجله بنده Hyper Panda

تجدون خلال هذا الأسبوع في هايبر بنده كافة التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات والتي تصل قيمتها إلى 65% فقط من هايبر بنده حتى نفاذ الكميات على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وعلى بعض الملابس والأحذية، كما لديهم منتجات عديدة أخرى من أهمها المنتجات الغذائية المعلبة، والمثلجة، والطازجة أيضاً، وغيرها العديد.

عروض بنده الأسبوعية من اليوم ولمدة أسبوع كامل Panda

كما يوفر الماركت خصومات خاصة خلال هذا الأسبوع على جميع أنواع اللحوم الطازجة، ومن بينها: خصم خاص على سعر مكعبات اللحم البقري، وعلى سعر البرجر البقري البرازيلي، كما يتوفر لديهم تخفيضات خاصة على أسعار نقانق اللحم البقري البرازيلي، وغيرها على سعر فخد الخروف الأسباني بالعظم، وكذلك عرض على سعر موزة الغنم الاسترالي بدون العظم، وكذلك تخفيض جيد على سعر كتف العجل بدون عظم.

خصومات بنده ماركت في المملكة العربية السعودية Hyper Panda

كما يوفر الماركت تخفيضات مميزة أخرى على باقي أسعار اللحوم الطازجة، ومنها: خصم خاص على سعر أفخاد الخراف النعيمية، وغيرها خصومات أخرى على سعر قطع العجل بالعظم، وعلى سعر كتف العجل النعيمي، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار قطع الخروف النعيمي بالعظم، وغيرها على سعر فخد الخروف السواكني، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر أكتاف الخراف السواكينية، وأيضاً خصم على سعر الخروف الرفيدي، وكذلك على سعر الخروف الرفيدي الكامل، وغيرهم على سعر قطع الخروف السواكيني بالعظم.

عروض خاصة حتى نفاذ الكميات من بنده اون لاين

يمكنكم أيضاً الإستفادة من أقوى العروض التي يقدمها ماركت بنده على سعر مزيج زيت الزيتون البكر ومتبقي زيت الزيتون من ماركة بيتوتي، وكذلك توجد خصومات خاصة على أسعار أرز مزة البسمتي الهندي من ماركة تلفون بحجم 5كيلو، وكذلك يتوفر لدى الماركت تشكيلة مميزة من بهارات إسناد، وغيرها على أسعار أجود أنواع المخبوزات الأوروبية المميزة، ومنها: خصومات خاصة على أسعار خبز ساور دو متعدد الحبوب، كما يوجد غيره على سعر خبز ساور دو خبز جدة، وكذلك خصم آخر على سعر خبز الشيباتا الريفي مع الزيتون الأخضر والأسود بنكهات لذيذة ومقرمشة.