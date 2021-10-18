تحديثات ومميزات الإصدار الجديد للعبة فري فاير 2021

من أشهر الألعاب النارية أو القتالية هي فري فاير التي تُحظي بنسبة عشاق عالمية في مختلف الدول وأصبح اللاعبين يحترفون في اللعب مع الأصدقاء حيث يشترك فيها ما يقارب من 50 لاعب مما يعطي جو من الحماس الشديد والبعد عن الملل ويبحث كل لاعب في البداية عن مكان للبقاء فيه وعادةً ما يشترك هدف اللاعبين المحترفين في البحث عن خريطة اللعبة أو أرض المعركة لمعرفة ثغرات المكان بالإضافة إلي العديد من المميزات التي يتمتع بها اللاعب أثناء اللعب والبحث عن الخرائط، وقد قامت اللعبة مؤخراً بإصدار التحديث الجديد وأصبح متاح للاعبين الاستمتاع بالمميزات الجديدة، ونقدم لكم معظم المميزات والتحديثات الجديدة من خلال هذا المقال.

تحديثات ومميزات فري فاير الجديدة

التحديث الجديد:

إمكانية الإعادة إلي الخلف في حين حدوث لقطة فارقة بالإضافة إلي تصوير اللقطة.

بإمكان اللاعب اختيار الفريق المرغوب اللعب معه في جولة Guild UI

تصليح الأعطال الفنية باللعبة والتي تعوق اللعب أحياناً، من ضمنهم أماكن احياء اللاعبين.

تكوين فرقة كلاش جديدة والتي تمكن اللاعبين من تكوين فريقين بعدد أقل ويحتوي كل فريق على ست أفراد.

تحديث خريطة Battle royale والتي يمكن من خلالها أن يقوم اللاعب بإحياء اللاعب الآخر حتى يصبح اللعب أكثر سهولة، بالإضافة إلي التعديلات الطارئة بخريطة برمودا ومنطقة برج الساعه.

إضافة التحديثات الجديدة في معظم شخصيات الألعاب وتزويد الشخصيات بقدرات جديدة والتمكن من القوة.

تزويد عدد من الأسلحة وإمكانية التحكم في السلاح.

كيفية الحصول على جواهر فري فاير:

زادت شعبية اللعبة في الآوان الأخيرة بسبب تعاقد اللعبة مع لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو والذي أدي إلي نشر اللعبة على الصفحات الرسمية له على جميع مواقع السوشيال ميديا، مما أدى إلي زيادة شعبية اللعبة وزيادة عدد التحميلات، ونتيجة إلي ذلك قامت اللعبة بإضافة العديد من المفاجآت والهدايا التي تمكن اللاعبين من الحصول على جواهر إضافية داخل اللعبة عن طريق الإعلان عن أكواد تساعد على إعطاء ومنح الجواهر للاعبين ويتم الحصول على الاكواد من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي free fire 2021 وسيتم الحصول على جواهر تصل إلي 299 جوهرة.