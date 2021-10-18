شوف تخفيضات على الهواتف المحمولة 60% في اكسترا بالسعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا بالسعودية على كافة الهواتف المحمولة، تقدم إليكم اكسترا أفضل أنواع الهواتف من ماركات عالمية كالأيفون والسامسونج والهواوي وجميعها بأسعار مميزة لا مثيل لها في أي مكان أخر سوى اكسترا، فتعمل اكتسترا على تقديم أشهر الهواتف الذكية التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، فالهواتف الذكية من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص في المملكة العربية ولكن من خلال التعامل مع اكسترا ستحصلون على أفضل الهواتف بكل تأكيد.

عروض اكسترا على الهواتف المحمولة:

كما ذكرنا إليكم من قبل أن اكسترا تقدم إلى عملائها مختلف الأنواع من هواتف المحمول التي من أهمها هاتف سامسونج جالكسي فولد زد 3 وسامسونج جالكسي فليب 3 5 جي، فتعتبر هواتف سامسونج من أشهر الهواتف التي توفرها إليكم اكسترا حيث أن تلك الهواتف من أشهر هواتف المحمول على مستوى العالم.

مع العلم أن الهواتف يتوفر عليها الكثير من الهدايا مع كل هاتف فهاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3، 5 جي يتوفر معه جراب وقلم أو جراب مع حلقة مجاناً مع الحصول على الكثير من الاشتراكات المجانية لكلاً من او أس ان ويوتيوب وسبوتيفاي، فما عليكم الأن سوى التعامل مع اكسترا وستحصلون على فرصة شراء مذهلة بكل تأكيد.

هناك عرض على هاتف هواوي نوفا 8 من الجيل الرابع بسعة تخزينية تصل إلى 128 جيجا مع الحصول على هدية مجانية بقيمة شراء 769 ريال سعودي.

عرض على هاتف هواوي 9 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت مع هدية مجانية بقيمة 439 ريال سعودي.

عرض على هاتف هواوي واي 7 أيه من الجيل الرابع بسعة تخزينية تصل إلى 128 جيجا بايت وهنا خصم بنسبة 52%.

خصومات اكسترا على الهواتف:

توفر شركة اكسترا المتواجدة في كل أنحاء المملكة العربيةالسعودية أيضاً خاصية استبدال الهاتف القديم من خلال برنامج الترقية كالتالي:

مع شركة اكسترا بكل الفروع يمكن استبدال الهاتف القديم بهاتف سامسونج جالاكسي زد فولد فليب 3 5 جي ويتم استرجاع معه مبلغ مادي 300 ريال سعودي مع قيمة الهاتف القديم المستبدل مع توفير الكثير من الاشتراكات الشهرية التي من أبرزها الحصول على ثلاثة أشهر على اليوتيوب وستة أشهر على أو اس ان.