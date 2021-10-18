شوف عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية بجميع فروع إكسترا وخصومات تصل إلى 70% لمدة يومان فقط

يعد موقع اكسترا Extra الإلكتروني الخاص بجميع المنتجات الإلكترونية الموجودة في دول الخليج العربي خاصة، حيث يقدم الماركت أفضل المنتجات بأفضل الأسعار المنافسة لباقي أسعار السوق، حيث يعد الموقع من أكبر مواقع التسوق الإلكتروني، والذي يقدم باقة متنوعة من أفضل عروض اكسترا وأكبر تشكيلة منتجات إلكترونية حديثة الموجودة على مستوى العالم، كما يتوفر بالموقع سلع أخرى غير السلع الإلكترونية كالأجهزة الكهربائية بأنواعها، والكثير من السلع التي سوف نشرحها بالتفاصيل خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية وخصومات مميزة

يتوفر بعروض اكسترا Extra لهذا الأسبوع العديد من التخفيضات المميزة على الأجهزة الكهربائية، ومن بينها: خصم خاص على سعر ثلاجة إل جي بسعة 11 قدم، لينيركومبريسور باللون الأبيض، بنظام تذويب ضد التجميد، وقدرة 220 فولت، وتردد 230 هرتز، بضمان 10 سنوات للكومبريسور، كما يتوفر بالموقع تخفيضات عديدة أخرى على سعر ثلاجة إل جي 16.9 قدم لينيير كومبريسور باللون الفضي، وضمان كومبريسور لمدة عشر سنوات، وكذلك قدرة 220 فولت، ونظام تذويب ضد التجمد.

خصومات خاصة من موقع اكسترا Extra من الآن وحتى نفاذ الكميات

يتوفر أيضاً بكافة فروع اكسترا وموقعهم الرسمي بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على أسعار السلع التالية: الغصدار السابع من ماكينة براون الألمانية الأصلية BRAUN ماكينة الحلاقة التي تعمل مع الشعر الجاف والرطب مع رإس تشذيب، كما يتوفر بالماركت خصومات خاصة على سعر ماكينة وول للحلاقة اللاسيلكية القابلة للشحن، والتي تعمل حتى 60 دقيقة، وعرض آخر منهم على سعر ماكينة فيليبس إس 9000 بريسلينج للقص والتشذيب ماكينة لاسيلكية تعمل بالشحن للشعر الجاف والرطب، كما يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر ماكينة الحلاقة لتشذيب الشعر من ماركة فيليبس أكوا تاتش 3000 للشعر الجاف والرطب أيضاً.

خصومات اكسترا على القطع المميزة من متجر اكسترا السعودي EXTRA

يتوفر أيضاً بعروض إكسترا ماركت بالسعودية خصومات عديدة أخرى، منها: خصم خاص على سعر فيليبس ماكينة تشذيب اللحية بإستخدام حتى 45 دقيقة، كما يتوفر لديهم أقوى التنزيلات على أسعار فيليبس آلة تقصير اللحية القابلة للشحن Philips، بمنفذ بو اس بي سوداء اللون، كما يتواجد لديهم تخفيضات أخرى على أسعار جهاز باناسونيك لتشذيب الشعر Panasonic.