خلطة تنظيف السيراميك الجبارة لتنظيف وتلميع الفروق تماماً جربيها وستحصلي على نتيجة رائعة

خلطة تنظيف السيراميك الجبارة، هذا ما سوف نتناول الحديث عنه في هذا المقال، حيث تعد مشكلة الدهون المترسبة والأوساخ بالسيراميك من أهم المشكلات التي تعاني منها سيدات المنازل، سواء كانت بالأرضيات أو المطبخ أو الحمام، لهذا نجد دائما ارتفاع ملحوظ في معدل البحث على محرك جوجل العالمي عن كيفية القضاء علي أوساخ السيراميك والأرضيات، ولرغبتهم في تنظيفه نجدهم يتبعون العديد من الطرق التقليدية الغير مجدية، ومرهق في التنظيف وتكلفة وبالنهاية لا توجد نتيجة، و لحرصنا الدائم والمستمر على تقديم كل ما يسهل عليكم حياتكم قررنا أن نوافيكم بالخلطة السحرية لتنظيف وتلميع السيراميك بسهولة.

مكونات خلطة تنظيف السيراميك الجبارة

ومن خلال موقع ثقفني الذي يعمل على تقديم كل ما يبحث عنه متابعينه، لهذا قرر أن يقدم لكم سيدات موقعنا الأعزاء خلطة سحرية لتنظيف السيراميك بسهولة، لكي تتمتعين بنظافة ناصعة مثالية، وسوف يظهر لكم الفرق من أول استخدام، كل ما عليك هو إحضار المكونات التالية، لعمل الخلطة السحرية لإزالة الأوساخ المتعلقة بالسراميك، قد تحتاجين سيدتي الى تجهيز المكونات التالية:

اولاً: إحضار لتر من الماء.

ثانياً: إحضار 5 ملاعق من خل التفاح.

ثالثاً: إحضار 3 أغطية من الكلور.

رابعاً: إحضار معلقة صغيرة مخففة من الامونيا.

خامساً: إحضار معلقة واحدة من الديتول.

وأخيراً:نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضهم، مع رجها جيدا حتى الامتزاج، وبعدها نحفظها في زجاجة مع الحرص ابعدها عن متناول الأطفال، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الاسفنجة، وغسل أماكن الاوساخ، وسوف تلاحظين الفرق.

خلطة تلميع السيراميك الجبارة

واستكمالاً للحديث عن تنظيف السيراميك، نود أن نطرح لكم طريقة فعالة للحصول على أفضل النتائج، حيث بعد استخدام خلطة التنظيف التي قمنا بإعدادها أعلي المقال، نود أن نلحقها بخلطة التلميع، لكي نحصل على نتائج مرضية، و إليكم متابعينا مكونات خلطة التنعيم السحرية للسيراميك، وهي كالتالي: