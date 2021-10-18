شوف عروض هايبر بنده الحصرية الأسبوعية بالمملكة لمدة ثلاث أيام فقط العرض ساري من 17 أكتوبر إلى 19 أكتوبر

عروض هايبر بنده الحصرية التي قد بدأت منذ 17 أكتوبر وسوف تنتهي في الـ 19 من أكتوبر أو حتى نفاذ الكمية، ويتم عمل العروض المميزة على المنتجات الطازجة والشهية، والعروض الأسبوعية في أسواق هايبر بنده وسيلة لأن تحصل على جميع المنتجات التي ترغب بها والتي تكون بأقل تكلفة في المقابل.

عروض هايبر بنده الحصرية

تسوق الآن جميع المنتجات التي تحتاج إليها في المنزل والتي تكون بأقل تكلفة لا تفوتوا العروض المميزة التي نقدمها لكم في هايبر بنده، ومن ضمن هذه العروض المميزة ما يلي:

دجاج مجمد 1200 جرام الحبة الواحدة بسعر 13.95 ريال، والكرتونة بسعر 132.95 ريال.

دجاج مجمد 800 جرام بسعر 99.95 ريال.

صدور دجاج 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال.

دجاج بدون عظم 2.5 كيلوجرام بسعر 49.95 ريال.

زنجبيل في عسل صافي الشفاء 250 جرام / عسل طبيعي 750 جرام بسعر 34.95 ريال.

حليب الربيع طويل الأجل بالنكهات 18 في 200 مل بسعر 17.95 ريال بدلًا من 26.95 ريال.

زبدة الفول السوداني ناعمة أو خشنة 510 جرام بسعر 11.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال.

شبهية قشطة بوك 6 في 170 جرام بسعر 14ز95 ريال بدلًا من 19.95 ريال.

حليب مجفف نستله 2 كيلوجرام بسعر 31.95 ريال بدلًا من 37.50 ريال.

5 حبات حليب مركز / قليل الدسم المراعي 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلًا من 14.75 ريال.

شراب مجفف تانج 2 كيلو بسعر 44.95 ريال بدلًا من 61.95 ريال.

كريمة البندق والكاكو عضوي 350 جرام بسعر 15.95 ريال بدلًا من 25.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده الحصرية

يتم عمل عروض مميزة وخصومات على جميع المنتجات والتي تعتبر من أقوى العروض الأسبوعية التي يتم تقديمها، ومن ضمن هذه العروض ما يلي: