شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم السعودية، يعتبر سوق العثيم من إحدى الأسواق التي تعمل الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية على العديد من السلع الغذائية والمنتجات الغير غذائية، حيث أن السوق يقدم عروضًا على الأجهزة الإلكترونية وكذلك المنزلية وغير ذلك من المنتجات التي يرغب الكثير من الأفراد السعوديين لكي ينالوا جميع ما يتطلبونه من المنتجات.

عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 50% وحتي 31 أكتوبر

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم على حوالي ثلاثة وثمانون فرعًا في جميع جهات العالم ومنها، هايبر ماركت وسوبر ماركت وكذلك الركن، ويتواجد نحو واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن الهايبر متميز بالعديد من العملاء، كما أنه تم استقبال حوالي أربعون مليون عميل أثناء سنة 2013، حتى تم وصول حجم المبيعات في السوق نحو خمسة مليار ريال سعودي، ويتضمن السوق على البيع من خلال التجزئة وكذلك الجملة من أجل بيع المواد الغذائية وكذلك الإستهلاكية مثلًا، الصابون والمنظفات والمستلزمات والأدوات المنزلية وغير ذلك من الكثير من المنتجات الثانية.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على تونة من النوع كاتش مي زيت دوار الشمس حجم 160 جرام يكون سعرها 5 بدلًا من 7 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم 4 * 135 من الصابون دووف الوردي يكون بسعر 15 بدلًا من 26.75 ريال سعودي.

5 كيلو جرام من صابون أومو الأزرق يكون سعرها 20 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

1.5 لتر من الزيت نوعه النخيل النباتي الخاص بالقلي يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

800 جرام من دجاج ساديا المجمد يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية