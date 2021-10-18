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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يعتبر سوق العثيم من إحدى الأسواق التي تعمل الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية على العديد من السلع الغذائية والمنتجات الغير غذائية، حيث أن السوق يقدم عروضًا على الأجهزة الإلكترونية وكذلك المنزلية وغير ذلك من المنتجات التي يرغب الكثير من الأفراد السعوديين لكي ينالوا جميع ما يتطلبونه من المنتجات.
عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 50% وحتي 31 أكتوبر
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم على حوالي ثلاثة وثمانون فرعًا في جميع جهات العالم ومنها، هايبر ماركت وسوبر ماركت وكذلك الركن، ويتواجد نحو واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن الهايبر متميز بالعديد من العملاء، كما أنه تم استقبال حوالي أربعون مليون عميل أثناء سنة 2013، حتى تم وصول حجم المبيعات في السوق نحو خمسة مليار ريال سعودي، ويتضمن السوق على البيع من خلال التجزئة وكذلك الجملة من أجل بيع المواد الغذائية وكذلك الإستهلاكية مثلًا، الصابون والمنظفات والمستلزمات والأدوات المنزلية وغير ذلك من الكثير من المنتجات الثانية.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على تونة من النوع كاتش مي زيت دوار الشمس حجم 160 جرام يكون سعرها 5 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم 4 * 135 من الصابون دووف الوردي يكون بسعر 15 بدلًا من 26.75 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من صابون أومو الأزرق يكون سعرها 20 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من الزيت نوعه النخيل النباتي الخاص بالقلي يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 800 جرام من دجاج ساديا المجمد يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
خصومات العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم اليوم اثنان كيلو جرام من الزيتون سما الأسباني باللون الأسود الجامبو يكون بسعر 25 بدلًا من 50 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الشمام يكون بسعر 5 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- مزيج الزبدة الفيكتو الإماراتية مقدار اثنان كيلو جرام يكون سعرها 14.25 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.
- 2 * 900 جرام من جبن المراعي طعم القشطة يكون بسعر 30 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز نوعه هالي كالروز يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
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