نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض باقات موبايلي انترنت مكالمات وعروض لا محدودة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة موبايلي تعتبر من أكبر شركات الموبايل في المملكة العربية السعودية ويهتم بها الكثير من المواطنين بالسعودية، كما أنها تقدم عروض باقات موبايلي انترنت وغيرها من العروض المتناسبة مع جميع المواطنين، ومنذ أن تم تأسيس الشركة في 2004 فإنها تقوم بعمل عروض موبايلي بشكل مستمر لجميع المواطنين.

عروض باقات موبايلي انترنت

يتم عمل أقوى العروض على الموبايل انترنت وعلى المكالمات والانترنت، والمميز أن العروض ليس لها حدود حيث أن الشركة تبذل الكثير من الجهد لإرضاء العملاء من خلال العروض المميزة التي يتم تقديمها، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

عروض نت لا محدود 2021

الكثير من العملاء يهتم بعروض الانترنت التي يتم تقديمها من قبل نت لا محدود، ومن ضمن العروض المميزة التي يتم تقديمها ما يلي:

باقات البيانات مفوتر بلا حدود بسعر 325 ريال كل شهر.

باقة بيانات مفوتر 100 جنيه والتي تكون بسعر 160 ريال كل شهر.

باقات موبايلي مسبقة الدفع 300 جيجا والتي تكون على مدار ثلاث أشهر بسعر 525 ريال.

باقة بيانات موبايلي 100 جيجا على ثلاث أشهر 375 ريال سعودي مسبقة الدفع.

باقة بيانات موبايلي 50 جيجا والاشتراك يكون كل شهرين بـ 250 ريال سعودي مسبقة الدفع.

باقات موبايلي مسبقة الدفع 20 جيجا كل ثلاث أشهر 260 ريال سعودي.

باقة موبايلي مسبقة الدفع 10 جيجا لمدة ثلاث أشهر 200 ريال سعودي.

باقات موبايل مكالمات ونت 2021

من ضمن عروض باقات موبايلي انترنت المميزة والتي تختلف بناء على قيمة الباقة التي سوف تشترك بها، ومن ضمن العروض باقة موبايلي مسبقة الدفع 30 بسعر 40 ريال والباقة سارية لمدة 28 يومًا وتحصل من خلالها 100 دقيقة أو رسالة و1 جيجابايت لتصفح منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمكن الاشتراك في الباقة يتم من خلال إرسال رسالة على 1100 تحتوي على 30، وفيما بعد سوف يتم تجديد الباقة تلقائيًا وبالنسبة إلى طريقة الغاء الباقة فإنها تكون من خلال إرسال رسالة على 1100 تحتوي على 030 وسوف يتم إلغاء الباقة على الفور.

وغيرها من عروض باقات موبايلي انترنت المميزة ويتم تجديد العروض بشكل مستمر والتي ينتظرها المواطنين في المملكة، والمميز أن العروض متاحة إلى المواطنين وإلى المقيمين في المملكة العربية السعودية.