شوف عروض العثيم في السعودية بداية 18 أكتوبر 2021 الموافق 12 ربيع الأول 1443

تعد أسواق عبد الله العثيم شركة من شركات المساهمة السعودية ومن أكبر مراكز الأسواق التجارية في المملكة، وطرحت أسواق العثيم عروض كثيرة متمثلة في مهرجانات الأجبان والألبان واللحوم والسلع المختلفة الأخرى، كما طرحت الأسواق المدة المحددة للعروض التي بدأت من أواخر أيام شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١، وحتي نهاية شهر أكتوبر، وقد كثفت العروض منذ يوم الجمعة ١٥ من أكتوبر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

عروض العثيم في السعودية

طرحت أسواق عبد الله العثيم عروضًا بدأت من يوم الجمعة ١٥ من أكتوبر وانتهت في يوم السبت ١٦ من أكتوبر تحت عنوان راجعين للمدارس، وعروض بمناسبة الإجازة الأسبوعية بدأت في نفس المدة المحددة، كما تطرح الأسواق كل نهاية أسبوع عروض وخصومات كثيرة على كل منتجاتها، ومؤخرًا قامت بفتح عروض سارية من يوم السبت ١٦ من أكتوبر حتي يوم ٣١ من أكتوبر ٢٠٢١، في عدد من الأماكن في المملكة، وعدد من الأماكن في مصر مثل أكتوبر ومصر الجديدة وحلوان.

عروض العثيم في السعودية

تقدم أسواق العثيم عروض كثيرة على منتجاتها مثل فرجالو، وكواليتي كفتة عائلية، وفرانك فراخ، لانشون سادة وفلفل وزيتون، صدور رومي حبش، فرجالو بسلة جزر، الوطنية دبوس دجاج، ستربس دجاج، فيليه باسا أحمر، برجر كواليتي، العابد بط مجمد، دجاج مجمد مستورد، وتتمثل عروض العثيم في فرع الدقي مثل هالي خل طبيعي، المرمر دقيق نقي، فرجللو صلصة معجون طماطم، كامي صابون، هيمالايا غسول، هيمالايا اسكراب، فلافي مناديل وجه، زينة فوط مطبخ، فاين فلافي رول تواليت، صابون لوكس، جيت منظف الأطباق، ديتول مطهر سائل، زينة مناديل وحه، رينول مطهر سائل، جبنة رومي قديمة من كتيلو، جرين لاند جبنة أنواع، الحلوب وأبو الولد ولافاش جبنة مثلثات.