شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 60% بمناسبة المولد النبوي

عروض العثيم السعودية، يتضمن سوق العثيم حوالي أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرع في جميع أنحاء العالم من بينها هايبر ماركت وسوبر ماركت وكذلك ركن، وعدد واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تكون متميزة بالعديد من العملاء، كما تم استقبال نحو أكثر من أربعون مليون متسوق أثناء سنة 2013، وتم وصول حجم المبيعات الخاصة بها خمسة مليار ريال، كما يتضمن سوق العثيم للبيع من خلال التجزئة وكذلك الجملة حتى يتم البيع للمواد الغذائية وأيضًا الاستهلاكية مثلًا، الصابون والمنظفات والمستلزمات والأدوات المنزلية وغير ذلك.

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عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم من ضمن الشركات المساهمة السعودية، وهي من ضمن ثاني السلاسل الكبيرة في السوق المركز من المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابع إلى مجموعة صافولا، كما تم تصنيفها في مجلة فوربس الأمريكية سنة 2016 بالترتيب 109 من حيث القائمة القوية من ضمن 200 شركة بالعالم العربية، وبالمرتبة الخمسون من إحدى القوائم القوية من 100 شركة بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على كيلو جرام من العسل الشفاء الطبيعي يكون بسعر 39.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم 1800 جرام من لبن المراعي يكون بسعر 39.95 بدلًا من 67.95 ريال سعودي.

750 مل من شامبو جونسون الخاص بالأطفال يكون بسعر 19.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

100 كيس من شاي ليبتون يكون بسعر 8.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

3 قطع من التونة نوعها هناء الخفيف يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

صابون من النوع لوكس مقدار 120 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

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