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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 65% أقوى خصومات المولد النبوي في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يعتبر سوق بنده من ضمن الأسواق المشهورة للغاية، كما أنها تقوم بخدمة أكثر من مائة وستة مليون زبون في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أنها تعد من رواد القطاع الهامة الخاصة بالتجزئة وتحتوي على السجل الكبير يعود إلى سنة 1978، ويعمل الهايبر الخاص بالتجزئة تحت قطاع التجزئة بصافولا الذي يعتبر من ضمن القطاعات الهامة للشركة الرئيسية.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 70% على هذه المنتجات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده مستمر في القيام بعمل أقوى وأكبر العروض وكذلك الخصومات الرائعة للغاية، فالسوق يقوم بتقديم العروض والخصومات أما كل يوم أو كل أسبوع، حيث يأتي إلى زيارة هايبر بنده كل عام حوالي مائة وعشرون ألف زبون للمتاجر، كما يتواجد في المتجر الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على كيلو جرام من الليمون الأسود الكامل يكون بسعر 24.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده أعواد القرفة الصينية مقدار كيلو جرام يكون سعرها 24.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من الكيك الإنجليزي بالجوز أو اللوز أو الفانيلا يكون سعرها 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 3 قطع من الدوناتس يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- 6 قطع من باستل دي نانا مقدار 60 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم 360 جرام من خبز تورتيلا الأصلي من سويتز يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده خبز التوست بالحبوب فوشية مقدار 600 جرام يكون بسعر 4.95 بدلًا من 6 ريال سعودي.
- 50 جرام من الكرواسون بالجبنة نوعه لوزين يكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.26 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من عصير المراعي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- جبنة الموزاريلا المبشور من النوع المراعي مقدار 200 جرام يكون سعرها 12.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.
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