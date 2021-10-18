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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في سحب الـ 1000.000 دولار من مسابقة الحلم لجميع الدول في المقال التالي
حالة كبيرة من الترقب والانتظار بين المشتركين في مسابقة الحلم، لإعلان موعد السحب الجديد المقبل على جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول، الأمر الذي يتطلب اتباع طرق المشاركة من أجل دخول اسم ضمن قائمة الأسماء التي سيتم السحب من بينهم لاختيار اسم رابح جديد، على أن يتم الاختيار من خلال برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي بنظام القرعة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، فتم إدراج أرقم كل دولة وفق شبكة المشغل فيها، وفي حالة عدم العثور على اسم دولتك بين الدولة الموجودة، يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد التالي: 00971439199999، باستثناء دولي سوريا واليمن، فيتم التواصل منهما من خلال الاتصال على الرقم التالي: 00971562269897، وإليكم أرقام الكثير من الدول:
مصر:
- Etisalat 95450
- Vodafone 95450
- Orange 95450.
دولة العراق:
- Asiacell 2266
- Korek 2180
- Zain 2833 1200
الأردن:
- Orange 98880
- Umniah 98858
- Zain 98858 70
فلسطين:
- Jawwal 1623
- Wataniya 6750
ســـوريا:
- MTN 173
- Syriatel 1736
موريتانيا:
- Mauritel 1559.
المغرب:
- Inwi 9669
- Orange 9669
تونس:
- Tunisie Telecom 85988
- Ooredoo 85988
- ORANGE 85988
الكويت:
- Zain 96922
- VIVA 50640
- GSM 4141
- gsm 4141
السعودية:
- Mobily 650444
- Zain 755505
- Zain 755505
- Mobily 650444
- LEBARA 313131
- Virgin Mobile 300300
- Thuraya 0088216101074
الإمارات:
- Etisalat 6070
- Du 3636
البحرين:
- Batelco 94000
- VIVA 98885
- VIVA 98885
- Batelco 94000
سلطنة عمان:
- GSM 90434.
وتحمل الصورة السابقة بعض من أسماء الفائزين خلال السحوبات الماضية من المسابقة، حيث تم السحب من قبل على جائزة بقيمة ربع مليون دولار، وجائزة أخرى بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، كما تم السحب على جوائز بقيمة مائة ألف دولار، و10000 و20000 و50000 دولار أمريكي، من جوائز تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار، وهي الجوائز الأكبر والأضخم في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها قبل 15 عامًا، ويتبقى سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون خلال الأيام المقبلة، وهو ما يتطلب اتباع خطوات المشاركة من أجل تفعيل الاشتراك الخاص بك عبر الطرق الإلكترونية أو الاتصالات أو الرسائل النصية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام الاشتراك في سحب الـ 1000.000 دولار من مسابقة الحلم لجميع الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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