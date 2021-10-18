أرقام الاشتراك في سحب الـ 1000.000 دولار من مسابقة الحلم لجميع الدول

حالة كبيرة من الترقب والانتظار بين المشتركين في مسابقة الحلم، لإعلان موعد السحب الجديد المقبل على جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول، الأمر الذي يتطلب اتباع طرق المشاركة من أجل دخول اسم ضمن قائمة الأسماء التي سيتم السحب من بينهم لاختيار اسم رابح جديد، على أن يتم الاختيار من خلال برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي بنظام القرعة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، فتم إدراج أرقم كل دولة وفق شبكة المشغل فيها، وفي حالة عدم العثور على اسم دولتك بين الدولة الموجودة، يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد التالي: 00971439199999، باستثناء دولي سوريا واليمن، فيتم التواصل منهما من خلال الاتصال على الرقم التالي: 00971562269897، وإليكم أرقام الكثير من الدول:

مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450.

دولة العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

ســـوريا:

MTN 173

Syriatel 1736

موريتانيا:

Mauritel 1559.

المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

سلطنة عمان:

GSM 90434.

وتحمل الصورة السابقة بعض من أسماء الفائزين خلال السحوبات الماضية من المسابقة، حيث تم السحب من قبل على جائزة بقيمة ربع مليون دولار، وجائزة أخرى بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، كما تم السحب على جوائز بقيمة مائة ألف دولار، و10000 و20000 و50000 دولار أمريكي، من جوائز تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار، وهي الجوائز الأكبر والأضخم في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها قبل 15 عامًا، ويتبقى سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون خلال الأيام المقبلة، وهو ما يتطلب اتباع خطوات المشاركة من أجل تفعيل الاشتراك الخاص بك عبر الطرق الإلكترونية أو الاتصالات أو الرسائل النصية.