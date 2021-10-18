- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 65% لفترة محدودة على هذه الموديلات في المقال التالي
عروض جرير السعودية، تعمل مكتبة جرير على تقديم أقوى وأروع الخصومات والعروض في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تعد منافسة للأماكن الثانية، كما أنها تقوم بتقديم العروض والخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وهواتف المحمول، بحيث أنها تقدم العديد من الخصومات على المنتجات الدراسية التي تكون معروفة وتتناسب مع رجوع الدراسة مع العروض القوية والكبيرة للغاية، فمكاتب جرير معروفة بعروضها وخصوماتها الرائعة التي تعمل على تقديمها لكي تنافس كل المكاتب في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% لفترة محدودة
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير من ضمن المتاجر الكبيرة والقوية في المملكة العربية السعودية إلى أن تم وصول عدد ألأفرع بالشركة نحو تسعة وثلاثون فرع في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل في المكتبة حوالي ألف ومائتان فرد من متنوع الجنسيات، كما أن أول فرع خاص بمكتبة جرير بدايته كانت في سنة 1979 في محل صغير الحجم كان متخصص في بيع المستلزمات القرطاسية وكذلك المدرسية والكتب والمجلات في شارع المتنبي بالرياض.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر كتاب الأخوة السود يكون 44 ريال سعودي.
- خصومات جرير سعر كتاب المخ الأبلة يكون 52 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية هاتف من النوع فيفو 21، و5 جي يكون بسعر 1699 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سكاي وورث الترا اتش دي يكون بسعر 7899 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- سعر كمبيوتر المحمول نوعه يكون هواوي ميت بوك اكس برو حجمه 13 بوصة تكون من الجيل العاشر يكون 4899 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
خصومات جرير الأسبوعية
- تخفيضات جرير دفتر الملاحظات فلاينجو من النوع روكو 80 ورقة تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع هولوغراب قوس قزح تكون بسعر 49 ريال سعودي.
- مقلمة الأقلام الرصاص الناعمة ستار سترينج باللون الرمادي تكون بسعر 29 ريال سعودي.
- صانعة القهوة ميني مي نسكافيه دولتشي جوستو 15 بار باللون الأحمر تكون بسعر 439 بدلًا من 579 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 65% لفترة محدودة على هذه الموديلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.