شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 65% لفترة محدودة على هذه الموديلات

عروض جرير السعودية، تعمل مكتبة جرير على تقديم أقوى وأروع الخصومات والعروض في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تعد منافسة للأماكن الثانية، كما أنها تقوم بتقديم العروض والخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وهواتف المحمول، بحيث أنها تقدم العديد من الخصومات على المنتجات الدراسية التي تكون معروفة وتتناسب مع رجوع الدراسة مع العروض القوية والكبيرة للغاية، فمكاتب جرير معروفة بعروضها وخصوماتها الرائعة التي تعمل على تقديمها لكي تنافس كل المكاتب في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% لفترة محدودة

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير من ضمن المتاجر الكبيرة والقوية في المملكة العربية السعودية إلى أن تم وصول عدد ألأفرع بالشركة نحو تسعة وثلاثون فرع في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل في المكتبة حوالي ألف ومائتان فرد من متنوع الجنسيات، كما أن أول فرع خاص بمكتبة جرير بدايته كانت في سنة 1979 في محل صغير الحجم كان متخصص في بيع المستلزمات القرطاسية وكذلك المدرسية والكتب والمجلات في شارع المتنبي بالرياض.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على سعر كتاب الأخوة السود يكون 44 ريال سعودي.

خصومات جرير سعر كتاب المخ الأبلة يكون 52 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف من النوع فيفو 21، و5 جي يكون بسعر 1699 ريال سعودي.

هاتف من النوع سكاي وورث الترا اتش دي يكون بسعر 7899 بدلًا من 10999 ريال سعودي.

سعر كمبيوتر المحمول نوعه يكون هواوي ميت بوك اكس برو حجمه 13 بوصة تكون من الجيل العاشر يكون 4899 بدلًا من 6999 ريال سعودي.

خصومات جرير الأسبوعية